Regjeringen vil endre universitets- og høyskoleloven. – Vi skal være attraktive for internasjonale studenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Norge er et lite land, og i urolige tider trenger vi mer samarbeid med resten av verden. Vi skal være attraktive for internasjonale studenter, og da må norske universiteter og høyskoler kunne sette konkurransedyktige priser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap) i en pressemelding.

Etter at studieavgift ble innført i 2023 for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, har antallet nye studenter falt med rundt 80 prosent. Nedgangen har vært størst innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag.

Aasland understreker at studieavgift skal bestå, men foreslår at den kan settes lavere enn kostnadsdekkende nivå, så lenge egenbetalingen er reell.

– Elendig lovendring

Forslaget er ikke bra nok, mener utdanningspolitisk talsperson Sunniva Holmås Eidsvoll i SV.

– Regjeringen burde skrote hele skolepengeordningen, ikke bare justere en elendig lovendring, sier Eidsvoll.

Hun oppfordrer regjeringen om å snu i saken.

Ut på høring

Regjeringen foreslår også makspris for advokatutgifter i fuskesaker, og å avvikle blind klagesensur. Klagesensor skal få innsyn i både klagen og den opprinnelige vurderingen, i tråd med forvaltningslovens prinsipper.

– Vi mener en åpen klagesensur vil gi studentene bedre rettssikkerhet og et bedre grunnlag for riktig vedtak, sier Aasland.

Forslaget er nå sendt ut på høring. Høringsfristen er 31. desember.