Regjeringen vil ha felles innsats mot barnekrim

Fem statsråder, deriblant barne- og familieminister Lene Vågslid (fra venstre) justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, møtte torsdag 13 sentrale etater for å diskutere felles innsats mot barne- og ungdomskriminalitet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Fem statsråder og hele 13 etater var til stede på et møte torsdag morgen som handlet om å styrke samarbeidet på tvers for å få bukt med den tiltakende barne- og ungdomskriminaliteten.

Bakteppet er en lang rekke hendelser den siste tida der svært unge personer, noen helt ned i 12-årsalderen, har vært involvert.

Regjeringen foreslår blant annet å innføre strengere straffer for å bære våpen, forlenge tiden mindreårige kan være innbrakt fra dagens fire timer og å i særtilfeller kunne forlenge varetektsfengsling av unge mellom 15 og 18 år.

I tillegg vil regjeringen gi alle barnevernsinstitusjoner lov til å stenge dørene og inndra mobiltelefoner og få innsyn i innholdet på dem, sier barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap).

Lett tilgjengelige

I mange tilfeller er ungdom ifølge politiet blitt rekruttert av kriminelle nettverk til oppdrag via sosiale medier.

Politiet har pekt på krypterte plattformer som Telegram, men 13- og 15-åringen som er siktet i forbindelse med granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september, ble ifølge politiet rekruttert via Tiktok, som er svært populært blant unge.

– Selv om dette er barn som begår kriminalitet, er det også barn som er utsatt for det. De finner ikke på dette på egen hånd, sier assisterende politidirektør Lars Erik Alfheim til NTB.

Hovedutfordringen er hvor enkelt det er å rekruttere barn uten at dette fanges opp, sier han.

– Dette er noe vi hele tiden jobber med. Vi ser på hvordan vi kan treffe bedre på det å få tak i folk tidlig og det å unngå at ting skjer. Men noen ganger går det veldig raskt, og det gjør det veldig krevende, sier Alfheim.

Assisterende politidirektør Lars Erik Alfheim etter møtet med 13 sentrale etater for å diskutere felles innsats mot barne- og ungdomskriminalitet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Noe av problemet er at de forskjellige etatene ikke snakker godt nok sammen, ifølge Alfheim.

– Det å få dette samarbeidet slik at etatene kan fange opp de som er mest utsatt for å begå den typen kriminalitet, er mye det det handler om, sier han.

Utvidet varetekt

Regjeringen vil gi mulighet til å forlenge varetektsfengslingen av mindreårige fra to til fire uker.

Det kan ifølge Aas-Hansen bidra til at de mindreårige lettere kan falle til ro og gi myndighetene mer tid til å forebygge videre kriminalitet. Hun påpeker at også blant annet ekspertgruppa som i mars la fram en rapport om barne- og ungdomskriminalitet, har foreslått å vurdere utvidet fengsling.

Justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) ønsker strengere straffer for å bære våpen og utvidet varetekt for mindreårige som del av løsningen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– For de barna som åpenbart skal sitte varetektsfengslet over en lengre periode, så vil det å hver 14. dag skulle inn til en dommer som skal ta stilling til om grunnlag for varetektsfengsling er til stede, gjøre at de ikke finner ro, sier Aas-Hansen til NTB.

Hun sier de heller ikke blir motivert til å ta i bruk andre tilbud som er i ungdomsenhetene, og at tiltaket kun vil brukes i særtilfeller.

Skuffet over budsjett

Samtidig er Politiets Fellesforbund (PF) skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett.

PF-leder Unn Alma Skatvold sa til Politiforum onsdag at bevilgningene gjør at kriminalitetsbekjempelsen vil bli «enda dårligere».

Regjeringen foreslår ytterligere 196 millioner kroner til politiet.

– Vi krevde to milliarder kroner til politibemanning i tillegg til lønns- og prisvekst. Økningen som foreslås, dekker ikke engang lønns- og prisveksten, sier Skatvold, som understreker at politiet står i en mer krevende ressurssituasjon enn noen gang før.

Også Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) synes budsjettforslaget er for svakt. Han sier det er «uforståelig» at det ikke foreslås mer.

– Både for å jobbe forebyggende sammen med Oslo kommune, men også for å oppklare og avverge kriminalitet. Her er ikke noe spor av det, sa han til NRK onsdag.

Venter resultater

– Politiet har hatt et stramt budsjett over lang tid, erkjenner Aas-Hansen.

Politiets samfunnsoppdrag er komplekst, og kriminalitetsutviklingen gjør det krevende for politiet, sier hun.

– Det er vi klar over. Og vi har styrket politibudsjettet, vi fortsetter den styrkingen og vi viderefører den styrkingen som allerede har vært, sier Aas-Hansen.

Hun påpeker at politibudsjettene er økt med 26 prosent siden Støre-regjeringen tiltrådte. Onsdag sa hun at regjeringen venter resultater av pengene som prioriteres.

– Vi skal nå be politiet om å utrede hvordan de kan bruke midlene enda bedre for å treffe på deres kjerneoppgaver, sier justisministeren videre.