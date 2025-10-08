Regjeringen vil ha færre på trygd og flere i jobb – lover 600 millioner kroner mer i budsjettet
Regjeringen foreslår å øke potten for å få folk i arbeid med 600 millioner kroner neste år. Totalt vil de bruke 12,5 milliarder kroner på arbeidsmarkedstiltak.
– Vi må få flere i jobb og færre på trygd. For å få til det, trenger vi flere aktive tiltak som setter folk i stand til å få arbeid. Derfor styrker vi tiltakene med nesten 600 millioner kroner i 2026, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap).
Hun røper nå hvor mye penger de har satt av til arbeidsmarkedstiltak i statsbudsjettet for 2026, som legges fram neste onsdag. Totalt er potten på 12,5 milliarder kroner. Justert for prisvekst er dette en økning på 600 millioner kroner fra i år, ifølge regjeringen.
Ap-regjeringen har et mål om å få 150.000 flere inn i arbeidslivet de neste fire årene.
– Vi trenger at så mange som mulig er i arbeid, skaper verdier og bidrar til å finansiere velferden som kommer oss alle til gode, sier Stenseng.
Flere tiltak
De ekstra pengene skal gå til følgende, opplyser Stenseng til NTB:
- 172 millioner kroner til et forsøk med arbeidsrettet ungdomsprogram. Programmet skal gi unge som trenger hjelp for å komme seg i arbeid et tilbud fra Nav som ikke er knyttet til om de har en diagnose.
- 125,5 millioner kroner til å etablere et nytt rekrutteringsprogram til helse- og omsorgssektoren, rettet mot unge utenfor arbeid og utdanning.
- 77,3 millioner kroner til å styrke VTA (varig tilrettelagt arbeid) med om lag 500 flere plasser. Totalt vil regjeringen bruke 2,4 milliarder kroner på VTA neste år.
- 69 millioner kroner mer til midlertidige arbeidsmarkedstiltak. Totalt vil de bruke om lag 7,8 milliarder kroner på dette neste år.
- 46 millioner kroner mer til varig lønnstilskudd, slik at flere med varig redusert arbeidsevne kan delta i arbeidslivet. Totalsummen er på om lag 1 milliard kroner neste år.
- 23 millioner mer kroner til Jobbsjansen, for å få flere innvandrerkvinner som står langt unna arbeidslivet i arbeid. Totalt foreslås det 210 millioner kroner til dette, noe som tilsvarer rundt 1200 plasser.
Videre vil regjeringen gi 17 millioner kroner til forsøket med «Et enklere Nav – aktivitetspenger for unge» i Trondheim, 15 millioner kroner til markedskontrakter i Nav, 20 millioner kroner til å styrke Individuell jobbstøtte (IPS), 20 millioner kroner mer til Arbeids- og utdanningsreiser, slik at flere med funksjonsnedsetting kan få støtte til transport til- og fra arbeid og 10 millioner kroner til å styrke funksjonsassistanse i arbeidslivet.
100.000 unge uten jobb
Arbeids- og inkluderingsministeren viser til det hun mener er en bekymringsfull trend med at flere unge faller utenfor, og trekker fram tall som viser at 100.000 unge under 30 år verken er i jobb eller utdanning.
– Arbeid er viktig for den enkelte, som får inntekt, fellesskap på jobb og opplever mestring og trivsel. Det er også viktig for oss som fellesskap, påpeker Stenseng.