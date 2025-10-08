– Vi trenger at så mange som mulig er i arbeid, skaper verdier og bidrar til å finansiere velferden som kommer oss alle til gode, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap). Gorm Kallestad / NTB

– Vi må få flere i jobb og færre på trygd. For å få til det, trenger vi flere aktive tiltak som setter folk i stand til å få arbeid. Derfor styrker vi tiltakene med nesten 600 millioner kroner i 2026, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap).

Hun røper nå hvor mye penger de har satt av til arbeidsmarkedstiltak i statsbudsjettet for 2026, som legges fram neste onsdag. Totalt er potten på 12,5 milliarder kroner. Justert for prisvekst er dette en økning på 600 millioner kroner fra i år, ifølge regjeringen.

Ap-regjeringen har et mål om å få 150.000 flere inn i arbeidslivet de neste fire årene.

– Vi trenger at så mange som mulig er i arbeid, skaper verdier og bidrar til å finansiere velferden som kommer oss alle til gode, sier Stenseng.

Flere tiltak

De ekstra pengene skal gå til følgende, opplyser Stenseng til NTB:

172 millioner kroner til et forsøk med arbeidsrettet ungdomsprogram. Programmet skal gi unge som trenger hjelp for å komme seg i arbeid et tilbud fra Nav som ikke er knyttet til om de har en diagnose.

125,5 millioner kroner til å etablere et nytt rekrutteringsprogram til helse- og omsorgssektoren, rettet mot unge utenfor arbeid og utdanning.

77,3 millioner kroner til å styrke VTA (varig tilrettelagt arbeid) med om lag 500 flere plasser. Totalt vil regjeringen bruke 2,4 milliarder kroner på VTA neste år.

69 millioner kroner mer til midlertidige arbeidsmarkedstiltak. Totalt vil de bruke om lag 7,8 milliarder kroner på dette neste år.

46 millioner kroner mer til varig lønnstilskudd, slik at flere med varig redusert arbeidsevne kan delta i arbeidslivet. Totalsummen er på om lag 1 milliard kroner neste år.

23 millioner mer kroner til Jobbsjansen, for å få flere innvandrerkvinner som står langt unna arbeidslivet i arbeid. Totalt foreslås det 210 millioner kroner til dette, noe som tilsvarer rundt 1200 plasser.

Videre vil regjeringen gi 17 millioner kroner til forsøket med «Et enklere Nav – aktivitetspenger for unge» i Trondheim, 15 millioner kroner til markedskontrakter i Nav, 20 millioner kroner til å styrke Individuell jobbstøtte (IPS), 20 millioner kroner mer til Arbeids- og utdanningsreiser, slik at flere med funksjonsnedsetting kan få støtte til transport til- og fra arbeid og 10 millioner kroner til å styrke funksjonsassistanse i arbeidslivet.

100.000 unge uten jobb

Arbeids- og inkluderingsministeren viser til det hun mener er en bekymringsfull trend med at flere unge faller utenfor, og trekker fram tall som viser at 100.000 unge under 30 år verken er i jobb eller utdanning.

– Arbeid er viktig for den enkelte, som får inntekt, fellesskap på jobb og opplever mestring og trivsel. Det er også viktig for oss som fellesskap, påpeker Stenseng.