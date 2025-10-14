Regjeringen vil ha aldersgrense for SoMe. Men de unge selv er kritiske.

Jakob Øvensen Aanderaa er styreleder i Landsrådet for Norges barn- og ungdomsorganisasjoner, som mener aldersgrense er feil medisin på problemene med sosiale medier. Foto: LNU

For en uke siden løp fristen ut for å svare på regjeringens lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier som ble sendt på høring i sommer. De har foreslått at man får en aldersgrense på 15 år for flere sosiale medier.

Responsen har vært massiv. Over 8000 høringssvar har rullet inn. Foreløpig er bare drøyt 2000 av dem publisert. Mange er fra privatpersoner tilknyttet foreldrenettverk som ønsker en «skjermfri barndom» og derfor støtter en aldersgrense.