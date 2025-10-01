Helsepersonell i førstelinjen trenger større vern mot voldelige og truende pasienter når de er ute på oppdrag, mener Helsedepartementet. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

– Informasjonsdeling kan potensielt bidra til å forebygge vold, så ja vi trenger å legge til rette for at dette gjøres i større grad, uttaler statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, i en e-post til Dagsavisen.

Han erkjenner med andre ord at leger, ambulansearbeidere og annet helsepersonell i dag står for ubeskyttet i møte med voldelige og truende pasienter de ikke har fått forvarsel om at kan utgjøre en trussel mot deres egen sikkerhet, slik Dagsavisen har skrevet i flere saker.

– Fagfolk må derfor ha gode verktøy for å hindre alvorlige hendelser. Mulighet til å dele mer pasientinformasjon mellom ulike deler av helsetjenesten og med politiet kan bidra til det. Bakgrunnen her er at helsepersonell skal ha det trygt på jobb, det gjelder selvfølgelig også ambulansepersonell, skriver Bekeng.