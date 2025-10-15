Palestina er blant landene som får mest bistand fra Norge. De enorme ødeleggelsene på Gaza gjør behovet for bistand der større enn noen gang før. Foto: Eyad Baba/AP/NTB

Saken oppsummert Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett på 56,6 milliarder kroner for 2026, en økning på 3,5 milliarder fra året før.

Støtten til kvinners rettigheter økes med 80 millioner kroner, mens antall kvoteflyktninger halveres til 100. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett på 56,6 milliarder kroner for 2026. Det er en økning på 3,5 milliarder, eller 6,6 prosent, fra budsjettet for 2025.

Dermed er det budsjettert med at regjeringen når målet om én prosent av anslått bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand.

Høyere enn foregående år

De siste par årene har regjeringen lagt seg litt under 1 prosent av BNI i sitt bistandsbudsjett, men i år foreslår Jonas Gahr Støre og hans mannskap å gi nok til at målet nås. I fjor var Norge det eneste landet i verden som ga over 1 prosent av BNI i bistand.

Internasjonalt pågår det en omfattende bistandskrise, etter at USA har kuttet store deler av sin internasjonale bistand.



– Etter store økonomiske jordskjelv i bistanden det siste året, er det viktigere enn noen gang å se på hvor norsk finansiering kan bety mer enn bare pengene som overføres. Kvinners rettigheter er et slikt område, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust i en pressemelding.



Regjeringen fremhever at den har økt støtten til kvinners rettigheter med 80 millioner kroner bistandsbudsjettet.

– I flere år har retten til å bestemme over egen kropp og eget liv vært under press, og dette presset har nå økt i styrke. Derfor må Norge gå foran i det som er en verdikamp på vegne av oss alle, sier Aukrust.



Regjeringen øker også den sivile støtten til Ukraina med 2,5 milliarder kroner, inkludert 500 millioner kroner ekstra til humanitær innsats i landet.



– Håper Stortinget vil styrke dette

Bistandsorganisasjonen CARE er glad for prioriteringen av kvinner i budsjettet

– CARE mener det er positivt at regjeringen øker innsatsen for jenters og kvinners rettigheter i bistandsbudsjettet, selv om det burde vært en sterkere satsing gitt motkreftene i verden, sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge til Dagsavisen

– Det langsiktige arbeidet for å redusere fattigdom burde vært prioritert enda høyere, og vi håper Stortinget vil styrke dette, legger han til.

Bistanden falt

I mai skrev Dagsavisen om at Norges internasjonale bistand falt med 2,9 milliarder kroner fra 2023 til 2024.

Det var den største nedgangen i bistand fra ett år til det neste siden Norge startet med bistand i 1952, målt i antall kroner.

Samtidig var Norge det eneste landet i verden som ga over 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI), med 1,02 prosent av BNI i bistand.

I 2024 brukte regjeringen 55,7 milliarder kroner på bistand, som var 4 milliarder kroner mer enn det som ble presentert i statsbudsjettet året før.

I fjor la regjeringen fram et bistandsbudsjett på 52,9 milliarder kroner for 2025, tilsvarende 0,92 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt. Ettersom året ikke er over, må vi vente å se hvor mye som faktisk brukes på bistand i år.

Kutter i kvoteflyktninger

Samtidig som regjeringen øker bistanden, kutter den i antall kvoteflyktninger til Norge neste år. Kun 100 skal få komme til Norge. Det er en halvering fra i år. Regjeringen regner med å spare 80 millioner kroner på dette, skriver NTB.

– Dette er et helt sjokkerende lavt tall og et skammelig forslag i en tid hvor stadig flere mennesker er på flukt. Norge må ta sitt ansvar i den internasjonale dugnaden for å ta vare på flyktninger. Fjorårets forslag på 200 flyktninger var et historisk bunn-nivå på 40 år, og dette er enda verre, sier stortingsrepresentant og MDGs medlem i justiskomiteen, Julie Stuestøl, til NTB.



