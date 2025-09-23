Regjeringen: Tre russiske krenkelser av norsk luftrom i år

For første gang på ti år har russiske fly kommet inn i norsk luftrom i år. Det har skjedd tre ganger siden april. – Ikke akseptabelt, og det har vi gjort klart for russiske myndigheter, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Javad Parsa / NTB

– Grensekrenkelsene varte mellom ett og fire minutter. Vi kan ikke slå fast om dette er gjort bevisst eller om det skyldes feilnavigering. Uavhengig av årsak er dette ikke akseptabelt, og det har vi gjort klart for russiske myndigheter, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Nato kom tirsdag med en kraftig fordømmelse av Russlands grensekrenkelser mot Estland, Polen og Romania. Samtidig kunngjør de tre hittil ukjente tilfeller av krenkelser av Norges grenser.

Det er ti år siden sist Russland krenket Norges luftrom, ifølge regjeringen.

De tre krenkelsene

25. april fløy et russisk jagerfly av typen SU-24 inn i norsk luftrom over havområdene nordøst for Vardø. Flyet fløy gjennom norsk luftrom i fire minutter.

24. juli fløy et russisk fly av typen L410 Turbolet gjennom norsk luftrom over et ubebodd område langs landegrensen i Øst-Finnmark i tre minutter.

18. august fløy et russisk jagerfly av typen SU-33 gjennom norsk luftrom over havområdene nordøst for Vardø i ett minutt.

– Russland har ved tre anledninger krenket norsk luftrom i vår og sommer. Hendelsene i Norge har et mindre omfang enn krenkelsene mot Estland, Polen og Romania, med tanke på både sted og varighet. Det er like fullt hendelser vi ser svært alvorlig på, sier Støre

Har holdt Nato orientert

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier at Stortinget og Nato har blitt holdt orientert.

– Norske myndigheter har håndtert disse tilfellene direkte og tydelig overfor russiske myndigheter med mål om å redusere risiko for misforståelser og eskalering, sier Eide.

Han sier at Norge har bedt Russland om forklaring på krenkelsene av norsk luftrom.

– Selv om det skulle skyldes feilnavigering, som følge av at Russland har operert med for liten feilmargin, påhviler det Russland et ansvar for å opptre på en måte som unngår misforståelser og feil. Dersom Russland bevisst utfordrer luftrommet til flere land, er dette svært alvorlig, sier Eide.