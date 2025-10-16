Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) mener finansminister Jens Stoltenberg ikke har troverdighet når han sier at han styrker kommunene i statsbudsjettet for 2026. FOTO: Thomas Fure / NTB

– Dette er et helt enestående skuffende budsjett for Oslo. Kommunesektoren, inkludert Oslo, står i de vanskeligste økonomiske tidene på 40 år. Regjeringen sultefôrer kommunene, og nå legger den altså fram et kommuneopplegg som bare forsterker sultefôringen, sier Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg til Dagsavisen etter at finansminister Jens Stoltenberg (Ap) onsdag la fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026.

Solberg legger til: