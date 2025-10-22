Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap) på Stortinget i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet 2025. Foto: Lise Åserud / NTB

Enkelte kommuner opplever at mange flyktninger flytter til dem, såkalte sekundærflyttinger. I de nye anmodningskriteriene skal dette også tas hensyn til, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet i en pressemelding. Målet er bedre integrering.

– For at flyktninger skal komme i arbeid og bli integrert i det norske samfunnet, er det avgjørende at de raskt får mulighet til å komme seg i jobb og forsørge seg selv og familien. Derfor ber vi kommunene om å unngå bosetting i områder med høy innvandrerandel og levekårsutfordringer, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap).

– Vi sender nå et tydelig signal fra regjeringen om at vi skal legge mer vekt på mulighet for jobb og å unngå utsatte områder, sier Stenseng.

Å bosette flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene. Kommunepolitikerne bestemmer selv hvor i kommunen de bosetter, og antallet baseres på beregninger for hvor mange det er behov for å bosette.

De siste fire årene har det blitt bosatt et høyt antall flyktninger i Norge som følge av krigen i Ukraina.

To av tre flyktninger blir værende i kommunene de bosettes i, mens enkelte flytter på grunn av arbeid eller utdanning, ifølge departementet.