Regjeringen skal løfte norske elevers lesing: Vil innføre daglig lesekvarter

Regjeringen vil at norske barn skal bli blant verdens beste lesere. For å oppnå det skal elever lese 15 minutter hver dag på skolen og lese mer i fysiske bøker.

Statsministeren la mandag fram regjeringens hovedsatsinger på skolen på Deichman bibliotek på Tøyen i Oslo. De vil bruke en milliard kroner ekstra sammenlignet med i dag på å løfte leseferdighetene til norske elever.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) la mandag fram prioriteringer i skolen på Deichmann Tøyen i Oslo. Lise Åserud / NTB

– Bøker er et stikkord og egentlig en kontrast til det barn møter i skolen i dag – nemlig skjermer, sier statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen.

Regjeringen ønsker å bruke én milliard kroner ekstra over de neste fire årene på et nasjonalt leseløft.

– Alvorlig

Det regjeringen omtaler som et leseløft, skal starte neste år og innebærer noen hovedtiltak. For eksempel skal alle elever som strever med lesing, få rask tilpasset hjelp, og det skal settes ned en nasjonal lesekommisjon som skal lage en ny lesestrategi for Norge.

– Før var norske barn blant verdens beste lesere. Men i dag går 15.000 elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese skikkelig. Det er alvorlig. Norske barn skal igjen bli blant verdens beste lesere, sier Støre.

Samtidig skal alle elever på alle klassetrinn lese minst 15 minutter hver dag på skolen, og man skal øke elevenes tilgang på fysiske bøker.

– For skjermbasert

Også kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna var med på framleggelsen.

Nordtun mener regjeringen overtok en skole med historiske dårlige læringsresultater

– Skolehverdagen hadde blitt for skjermbasert, for teoritung og for stillesittende, sier kunnskapsministeren.

Hun mener imidlertid ikke at løsningen er å gi elevene enda mer av det samme.

– Derfor gjør vi kraftfulle grep for å snu den negative utviklingen slik at elevene lærer mer og bedre, sier Nordtun.

Viser til foreldrene

Til NTB forteller statsministeren at det ikke er klart hva lesekvarteret skal spise opp av tiden i skolen.

– Det er en liten nøtt å knekke, men det handler hovedsakelig om organisert tid for barna til å sitte rolig ned, sier Støre og understreker at flere lærere allerede fokuserer på dette.

Samtidig mener han at mye av ansvaret ligger mye hos foreldre og besteforeldre.

– De må vise ungene at de kan opptre uten skjerm, at de leser for seg selv og at de leser for barna, sier Støre.

Hans beste lesetips er rett og slett å begynne å lese, spørre om råd på biblioteket og velge bøker som engasjerer.

(NTB)