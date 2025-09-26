Redningsarbeider døde i redningsaksjon i Lofoten – ung jente savnet

Redningsmannskaper søker etter én person etter at en båt med fisketurister kantret i Lofoten. Foto: Henrik Heitmann / NTB

En redningsarbeider omkom under en redningsaksjon etter at en båt kantret i Lofoten fredag ettermiddag. En ung jente er fortsatt savnet.

En svensk familie på seks personer var på fisketur med en guide da ulykken skjedde ved 13-tiden fredag.

Under redningsaksjonen oppsto det en situasjon med en i besetningen fra Redningsselskapet, opplyser Hovedredningssentralen (HRS).

Vedkommende ble raskt fløyet til land, men livet sto ikke til å redde.

Annonse

– Tung dag

– Dette er en svært tung dag for redningstjenesten, sier Hanne H. Bragstad, avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Ifølge Bragstad er det ennå ikke klart nøyaktig hva som har skjedd.

– Dette er noe en fremtidig etterforskning eventuelt vil måtte avklare, sier hun.

Annonse

Generalsekretær i Redningsselskapet Grete Herlofson sier organisasjonen er i sorg.

– Det verste som kunne skje, har skjedd. Vi har mistet en av våre redningsmenn, da han gjorde det viktigste man kan gjøre som mannskap på en redningsskøyte: Å prøve å redde et annet liv.

Også justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) uttrykker sin medfølelse.

– Det er vondt å motta budskapet om at en ansatt i Redningsselskapet omkom mens han var på jobb for å redde liv. Jeg har dyp medfølelse med hans nærmeste, pårørende og kollegaer, sier Aas-Hansen til NTB.

Annonse

– Uforklarlig

Den svenske familien på fire voksne og to barn var på en guidet fisketur, melder svenske Aftonbladet.

Guiden og fem av familiemedlemmene ble raskt reddet i land. Men en person er fortsatt savnet.

Ifølge Nettavisen dreier det seg om en ung jente.

Annonse

Selskapet som organiserte fisketuren, er svenske Nordic Sea Angling. Selskapets eier Jimmy Andersson har ingen forklaring på hvordan ulykken kunne skje.

– Det er helt uforklarlig, sier han til Aftonbladet.

Både han og kollegene er i sjokk etter hendelsen.

– Vi har holdt på med dette i 21 år nå, og vi har fram til nå vært forskånet for ulykker. At dette skjedde nå, med denne store båten i dette området og i dette været, har vi ingen forklaring på, fortsetter han.

Annonse

Båten som kantret, var på 33 fot, og været var «ikke perfekt, men heller ikke spesielt dårlig», ifølge Andersson.

Leting pågår

Det var ved 13-tiden fredag at HRS Nord-Norge fikk melding om at en båt hadde kantret rett utenfor Vetting, ved utløpet av Nappstraumen.

Både helikopter og redningsskøyte rykket ut til ulykkesstedet. I tillegg ble flere dykkere fra Svolvær og fra Kystvakten tilkalt.

Annonse

Da de tok seg inn i båten noen timer senere, var den tom.

Redningsaksjonen etter den savnede pågikk fredag kveld for fullt.

– Redningshelikopter fra Bodø og Tromsø og et ambulansehelikopter har vært i søk. KV Farm er på vei til området, samt en redningsskøyte fra Myre og sivile båter. Politiet organiserer frivillige i strandsøk i området, melder HRS Nord-Norge på X like etter klokken 19.

Noe senere meldte HRS at helikoptrene trekkes ut av søket, men at innsatsen fortsetter til sjøs og langs strendene.