Rebel Royals-regissøren hadde full kreativ kontroll: – Det er ting de virkelig ikke liker i filmen

Da strømmetjenesten slapp traileren i forkant, ble den kommende dokumentaren sagt å være med på å undergrave monarkiets integritet.

– Får dette fortsette, er det ikke utenkelig at hele kongefamilien må sette «eks» foran titlene sine, skrev historiker, forfatter og kongehusekspert Trond Norén Isaksen – som selv blir intervjuet av det amerikanske TV-teamet bak – i Aftenposten.

– Jeg kan ikke vente med å se hva seerne sitter igjen med, hva deres konklusjoner er, sier Rebel Royals-regissør Rebecca Chaiklin på Zoom til NTB.

– Uvanlig

Det er hun som fikk ideen – og helt frie tøyler – til å skildre det tilsynelatende umake parets kjærlighetsforhold, etter å ha blitt Emmy-nominert for «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness». True crime-dokumentaren samlet 64 millioner seere foran strømmeskjermene i pandemiens første år.

Chaiklin ler hjertelig på spørsmål om hun visste hvor mye oppstuss den nye filmen hennes ville skape da hun gikk i gang med arbeidet.

– Nei! Absolutt ikke! Jeg blir alltid trukket mot karakterer som befinner seg i ekstraordinære situasjoner. Jeg leste en Vanity Fair-artikkel om en prinsesse og en sjaman, og tenkte «det er uvanlig».

Hun er klar over at det eksisterer en avtale fra 2022 mellom kong Harald og datteren, der det heter at hun og Durek Verrett ikke skal «synliggjøre sin tilknytning til Kongehuset» – og der medieproduksjoner er nevnt.

– Det er mellom dem. Jeg inngikk ingen avtale med Slottet i det hele tatt, svarer Chaiklin. Hun understreker imidlertid at hun ikke ønsket å gjøre noe som var «krenkende» overfor den kongelige familien.

Nølte lengst

Hun møtte Durek Verrett først, i Hollywood, og tenkte «han er virkelig en fargerik karakter». Det skjedde på en restaurant i Hollywood, fylt med «hvem er hvem» i filmbyen, forteller Chaiklin:

– Han spankulerer inn, og alle ved bordene snur seg og ser på ham. For en tilstedeværelse! Jeg var veldig redd for å møte Märtha. Jeg har ikke vokst opp med kongelige, så jeg hadde alle disse forestillingene om hvordan hun kom til å være. Jeg husker første gang vi filmet med dem, bare som en test – for å føle oss fram overfor hverandre. Hun var så forfriskende menneskelig, morsom og jordnær. Alt annet enn jeg forventet, sier Chaiklin – som omtaler begge ved fornavn.

Det var Märtha som tvilte lengst på å stille opp, forteller Rebel Royals-regissøren:

– Det tok faktisk ganske lang tid å overtale henne. Vi gjorde noe veldig risikabelt, som var å fortsette å filme mens vi ventet på svar. Hun var veldig nølende. Durek var veldig begeistret, mens hun var svært motvillig til ideen. Og vi fortsatte å filme og tenkte «nå sier hun ja», men så sa hun igjen «jeg er ikke sikker på om jeg vil gjøre dette».

«Kongelig bryllup»

I mellomtiden måtte Chaiklin og filmselskapet skrape sammen penger til å fortsette opptakene – uten å vite om de kunne bruke dem.

– Jeg trodde virkelig på dette, sier Chaiklin, som også måtte overbevise Netflix. De kom inn «mye senere» i prosessen. Men nå er det premiereklart, med en omtale som lyder:

«Den kontroversielle kjendissjamanen Durek Verrett fant sin sjelevenn i Märtha Louise. Men kan det kongelige bryllupet overleve mediestormen?».

Sjaman Durek Verrett og Märtha Louise i dokumentarfilmen Rebel Royals som har premiere tirsdag 16. september. Foto: Netflix / Handout / NTB

Full kontroll

Om årsaken til at prinsessen til slutt valgte å stille opp, sier Chaiklin:

– Jeg vil ikke snakke for henne. Men min oppfatning er at hun vil at folk skal vite hvem hun er, hun vil at folk skal se henne for den hun virkelig er. Men hun er veldig nølende, fordi hun føler at hun ofte har blitt fremstilt feil, så det er et vrient forhold. For vi var jo også mediene.

Regissøren hadde også sitt eget krav, som var den største terskelen:

– Jeg ville ikke laget dokumentaren med mindre jeg hadde full kreativ kontroll. Det tok det lang tid å overtale henne til å gi meg. Jeg var litt overrasket over at de til slutt var villige til det – og svært takknemlig. Folk vil se det som er menneskelig, det som får folk til å skinne – og feilene deres.

Vanskelige samtaler

Rebecca Chaiklin har vist den ferdige dokumentaren til Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise, forteller hun. I dokumentarfilmsammenheng kan det være vanlig å gi en viss rett til å godkjenne sin egen fremstilling, men Chaiklin er klar i talen:

– Jeg tror at hvis du snakket med dem, ville de si at det er ting de virkelig elsker i filmen – og det er ting de virkelig ikke liker i filmen. Det var vanskelige samtaler rundt det. Men jeg måtte virkelig stå på mitt. Dette er min historie og de har ikke kreativ kontroll.

Blant annet uttaler Durek Verrett seg negativt om sine første møter med kongeparet, noe Chaiklin kommenterer slik:

– Jeg håper folk forstår at det jeg prøvde å utforske, er hvordan han opplever sin erfaring.

Medieoppbudet var voldsomt i Geiranger i fjor sommer i det Durek Verek kaller «et kongelig bryllup» i Netflix-dokumentaren. Foto: Heiko Junge / NTB

Fikk nei fra kongen

Regissøren beskriver prinsesse Märtha Louise som «utrolig sjenerøs» når det kom til å åpne opp om livet sitt – og slippe filmteamet innenfor.

Chaiklin tror kongeparet må «være virkelig fantastiske mennesker fordi de oppdro et veldig spesielt barn». Men møte dem fikk hun ikke.

– Jeg prøvde og prøvde og prøvde. De sa nei.

Tittelen er for øvrig inspirert av også Sonja og Haralds og Haakon og Mette-Marits kjærlighetshistorier, i tillegg til parets egen, sier hun:

– Jeg syntes det var veldig rørende at faren og moren hennes hadde kjempet for sitt forhold, og at også broren hennes hadde kjempet for kjærligheten. At de fulgte hjertene sine.

Sjaman Durek Verrett og Märtha Louise i dokumentarfilmen Rebel Royals som har premiere tirsdag 16. september. Foto: Netflix / Handout / NTB