Reagerer sterkt på kutt til de fattigste
Politiske partier og bistandsorganisasjoner reagerer sterkt på at regjeringen kutter i bistanden til verdens fattigste.
Verdens fattigste går en tøff tid i møte, med store bistandskutt internasjonalt.
Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/NTB
Innenriks
Onsdag la Støre-regjeringen, som nå kun består av Arbeiderpartiet, fram sitt forslag til statsbudsjett.
Regjeringens bistandsbudsjett høster ikke lovord fra noen av Aps viktigste samarbeidspartnere i Stortinget.
– Nok
en gang kutter Ap i viktige bistandsposter. SV har helhjertet støttet opp om
norsk bistand til Ukraina, men vi har også advart mot å finansiere dette med
kutt i bistand til resten av verden. Verden er større enn Europa, sier SV-leder
Kirsti Bergstø til Dagsavisen.