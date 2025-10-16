Reagerer sterkt på kutt til de fattigste

Verdens fattigste går en tøff tid i møte, med store bistandskutt internasjonalt. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/NTB

Onsdag la Støre-regjeringen, som nå kun består av Arbeiderpartiet, fram sitt forslag til statsbudsjett.



Regjeringens bistandsbudsjett høster ikke lovord fra noen av Aps viktigste samarbeidspartnere i Stortinget.

– Nok en gang kutter Ap i viktige bistandsposter. SV har helhjertet støttet opp om norsk bistand til Ukraina, men vi har også advart mot å finansiere dette med kutt i bistand til resten av verden. Verden er større enn Europa, sier SV-leder Kirsti Bergstø til Dagsavisen.