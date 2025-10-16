Reagerer sterkt på kutt til de fattigste

Politiske partier og bistandsorganisasjoner reagerer sterkt på at regjeringen kutter i bistanden til verdens fattigste.

Verdens fattigste går en tøff tid i møte, med store bistandskutt internasjonalt.

Kenneth Lia Solberg
Onsdag la Støre-regjeringen, som nå kun består av Arbeiderpartiet, fram sitt forslag til statsbudsjett. 

Regjeringens bistandsbudsjett høster ikke lovord fra noen av Aps viktigste samarbeidspartnere i Stortinget. 

– Nok en gang kutter Ap i viktige bistandsposter. SV har helhjertet støttet opp om norsk bistand til Ukraina, men vi har også advart mot å finansiere dette med kutt i bistand til resten av verden. Verden er større enn Europa, sier SV-leder Kirsti Bergstø til Dagsavisen.

