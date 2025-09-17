Reagerer på LOs pengeutspill:
– De bør feie for egen dør

LO bidrar til «en usunn pengegalopp» i norsk valgkamp, mener YS-leder Hans-Erik Skjæggerud, som får svar fra LOs nestleder.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud ønsker at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved valgpåvirkning i Norge.

Innenriks

Jørn H. Skjærpe
Journalist
Publisert

– Jeg synes det er veldig spesielt at LO går så sterkt i front for dette, for LO har åpenbart – og gjennom flere år – bidratt med en veldig stor pengeinnsprøyting i politiske partier, sier Hans-Erik Skjæggerud til Dagsavisen.

Mandag omtalte Dagsavisen et utspill fra LO, som mener at borgerlige aksjonsgrupper som mottok økonomisk støtte fra anonyme givere og kjørte omfattende kampanjer mot formuesskatten i valgkampen før stortingsvalget 2025, skapte inntrykk av skjulte interesser og svekket troverdigheten til demokratiet. LO la til at de imøteser en diskusjon om ytterligere innstramming av partiloven.

– Det LO gjør blir en «trigger»

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

demokrati nyheter ys lo innenriks hans-erik skjæggerud partiloven valgkampfinansiering stortingsvalget 2025
Powered by Labrador CMS