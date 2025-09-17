Reagerer på LOs pengeutspill:

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud ønsker at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved valgpåvirkning i Norge. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Jeg synes det er veldig spesielt at LO går så sterkt i front for dette, for LO har åpenbart – og gjennom flere år – bidratt med en veldig stor pengeinnsprøyting i politiske partier, sier Hans-Erik Skjæggerud til Dagsavisen.

Mandag omtalte Dagsavisen et utspill fra LO, som mener at borgerlige aksjonsgrupper som mottok økonomisk støtte fra anonyme givere og kjørte omfattende kampanjer mot formuesskatten i valgkampen før stortingsvalget 2025, skapte inntrykk av skjulte interesser og svekket troverdigheten til demokratiet. LO la til at de imøteser en diskusjon om ytterligere innstramming av partiloven.

– Det LO gjør blir en «trigger»

