Det Høyre-ledede byrådet i Oslo kommune har lagt fram et budsjettforslag for 2026. De mener bydelene må kutte 500 millioner kroner. Samtidig foreslår byrådet å kutte ytterligere i eiendomsskatten.

Men inntektene kommunen taper på skattekutt, hadde bydelene blant annet trengt til tjenester til barn, ungdom og eldre. Det mener LO-nestleder Henriette Jevnaker, Grorud Arbeiderpartis leder Anders Røberg-Larsen og Fellesforbundet-tillitsvalgt Djana Repak.

– Tjenester for sårbare grupper bygges ned for at man skal kutte i eiendomsskatten. Vi mener det er en uvettig politikk å føre i en tid hvor det er behov for å gjøre store investeringer både på infrastruktur og ikke minst på viktige velferdstjenester, sier LO-nestlederen.