Reagerer på Høyres ønske om fleksibel arbeidstid: – Veldig drøyt

Erna Solberg mener et smidigere regelverk med mer fleksibel arbeidstid ville reddet produksjonen på Røst. Amanda Pedersen Giske

Klippfiskprodusenten Jangaard Export legger ned produksjonsanlegget sitt på Røst i Lofoten.

Bakgrunnen er arbeidstidsbestemmelsene som gjør det umulig å drive anlegget, i tillegg til formuesskatten, ifølge direktøren.

Nedleggelsen gjør at 60 sesongarbeidsplasser forsvinner fra øysamfunnet.

– Mer fleksibilitet

Høyre-leder og statsministerkandidat Erna Solberg har besøkt klippfiskprodusenten i Ålesund.

Solberg mener ifølge TV 2 at arbeidsmiljølovens bestemmelser må tilpasses for at bedriften skal kunne overleve.

Hun mener et smidigere regelverk med mer fleksibel arbeidstid ville reddet produksjonen.

Det får forbundsleder i NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund), Anne Berit Aker Hansen til å reagere sterkt.

– Det er trist ar arbeidsplasser blir lagt ned. Men å legge skylden på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser er drøyt, sier hun til FriFagbevegelse.

– Veldig drøyt, legger hun til.

Og forklarer:

– Mange bransjer har store sesongsvingninger. Bedrifter med tariffavtale kan inngå avtaler om arbeidstidsordninger med lengre arbeidsdager som ivaretar behovet for ekstra arbeidsinnsats. Men ingen skal måtte jobbe døgnet rundt. Selv ikke i korte perioder. Og selv ikke i fiskeindustrien, sier hun til FriFagbevegelse.

– Billig poeng

Hun mener Erna Solberg og Høyre prøver seg på et svært billig poeng, spesielt i forhold til arbeidstidsbestemmelsene.

– Her er det snakk om en bedrift hvor det er behov for arbeidskraft fem uker om vinteren. Det er mange andre forhold rundt denne bedriften, men først og fremst er det virksomhet noen få hektiske uker i vintersesongen, sier hun.

Hun mener arbeidsmiljøloven har stor fleksibilitet for sterke sesongsvingninger.

– De aller, aller fleste bedriftene får det til. Det er litt strev innimellom, men de aller, aller fleste innretter seg etter det regelverket som altså har mye fleksibilitet, mener Aker Hansen.

Selskapet har blant annet fått 500.000 kroner i bot for brudd på arbeidstidsbestemmelsene ved anlegget.

Ifølge Fiskeribladet er arbeidsmiljøloven brutt 139 ganger ved anlegget på Røst mellom desember 2022 og 2023. Selskapet mente det nesten var håpløst å overholde loven, mens Arbeidstilsynet mente boten burde vært høyere.

– Når det har vært tilsyn ved bedriften, og blitt gitt en bot, er det sannsynligvis ikke uten grunn.

Ifølge Fiskeribladet er det boten fra Arbeidstilsynet som er årsaken til at driften legges ned, poengterer Aker Hansen.

Ikke overrasket

Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, registrerer at NNN ikke tror arbeidstidsbestemmelsene er et problem, men mener selv det ikke er overraskende at for strenge regler gjør det vanskelig å skape verdier her i landet.

– Da må vi kunne diskutere justeringer, sier han til FriFagbevegelse.

Asheim poengterer at man selvfølgelig skal ha ordnede forhold i norsk arbeidsliv.

– Men det må være jobber å ha ordnede forhold for. Jeg ser fram til å høre hvilke ordninger Aker Hansen foreslår for de 60 jobbende som ikke lenger er på Røst, sier Asheim.

– Det er snakk om 60 arbeidsplasser i fem uker om vinteren?

– Det har nok likevel stor betydning for lokalsamfunnet, som også ordføreren var tydelig på. For eksempel for lokalbutikken som er leverandøren for aktiviteten på anlegget, sier Asheim.

– Viktig balanse

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna mener at å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er en av arbeidsgivernes viktigste jobber.

– Da er balansen mellom jobb, hvile og fritid avgjørende, mener Brenna.

– Reglene om arbeidstid er fleksible og åpner for å jobbe flere timer, men da må arbeidsgiver snakke med og inngå avtaler med enten arbeidstaker eller tillitsvalgte, eventuelt søke dispensasjon hos Arbeidstilsynet. Mange bedrifter i sjømatnæringen bruker allerede mulighetene til å jobbe mye i perioder, mot mer fri senere – og til å bruke overtid, poengterer hun.

At større unntak fra reglene krever avtaler med tillitsvalgte, er en del av den norske modellen, som nettopp skal sikre balanse mellom behovet for høy aktivitet og rettighetene til folk i jobb, legger hun til.

– Det er mange fordeler for både arbeidsgiver og arbeidstakere når man inngår tariffavtale, poengterer hun.

Hun påpeker at reglene om arbeidstid ikke er satt for å være en bremsekloss, men for å beskytte folk mot helseskader og ulykker.

– Lange arbeidsdager og lite hvile kan få alvorlige konsekvenser, både for den enkelte og for driften. Friske folk som er motiverte for å gå på jobb vet vi gjør en bedre og mer effektiv jobb. Det er noe vi skal være stolt av, og som kommer fellesskapet til gode, mener hun.

Hun frykter et Frp-styrt Norge med Høyre som støtteparti.

– Da vil vi få en regjering som igjen anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet. De vil forandre norsk arbeidsliv og kaller det tilpasning, mens det i realiteten er å gi folk som går på jobb mindre vern og færre rettigheter. Arbeiderpartiet er opptatt av trygghet for arbeidsfolk og står opp for arbeidsmiljøloven, sier Tonje Brenna til FriFagbevegelse.

