Raser mot anonyme brosjyrer: – Oppkjøp av folkestyret
380.000 brosjyrer uten avsender er sendt ut til norske husstander midt i valgkampen. MDG raser mot kampanjen. Nasjonalbiblioteket har ennå ikke mottatt brosjyren.
Slike anonyme valgkampbrosjyrer ble dumpet i flere hundre tusen postkasser.
Innenriks
– Dette er åpenbart noen som ønsker at Listhaug skal bli
statsminister. Det handler om sperregrensa for Venstre og KrF, og at man vil få
velgere til å stemme på borgerlige partier som ellers kan falle ut, sier Ingrid
Liland (MDG) til Dagsavisen.
Hun mener brosjyren føyer seg inn i et mønster der skjulte
krefter forsøker å påvirke demokratiet:
– Hele denne valgkampen har vært full av penger og
bidragsytere der ingen får vite hvem som egentlig støtter økonomisk. Dette er
en type oppkjøp av folkestyret som jeg ikke synes Norge er verdig.