Raser mot anonyme brosjyrer: – Oppkjøp av folkestyret

380.000 brosjyrer uten avsender er sendt ut til norske husstander midt i valgkampen. MDG raser mot kampanjen. Nasjonalbiblioteket har ennå ikke mottatt brosjyren.

Slike anonyme valgkampbrosjyrer ble dumpet i flere hundre tusen postkasser.

Tomm Pentz Pedersen
Publisert Sist oppdatert

– Dette er åpenbart noen som ønsker at Listhaug skal bli statsminister. Det handler om sperregrensa for Venstre og KrF, og at man vil få velgere til å stemme på borgerlige partier som ellers kan falle ut, sier Ingrid Liland (MDG) til Dagsavisen.

Hun mener brosjyren føyer seg inn i et mønster der skjulte krefter forsøker å påvirke demokratiet:

– Hele denne valgkampen har vært full av penger og bidragsytere der ingen får vite hvem som egentlig støtter økonomisk. Dette er en type oppkjøp av folkestyret som jeg ikke synes Norge er verdig.

