Israel vil ikke ha våpenhvile, men er bare ute etter å gjøre Gazastripen ubeboelig, sier Qatars emir Tamim bin Hamad al-Thani. Foto: AP / NTB

Mandag inviterte emiren ledere fra en rekke arabiske og islamske land for å diskutere forrige ukes israelske angrep mot Doha.

Angrepet var rettet mot Hamas-ledere som var samlet for å ta stilling til et amerikansk forslag til våpenhvile.

President Donald Trump var blant dem som kritiserte angrepet.

– Det fremmer verken Israels eller USAs mål, skrev han på Truth Social.

Annonse

– Hensikt å sabotere

Israels angrep var et forsøk på å hindre videre forhandlinger om en våpenhvile, sa Qatars emir mandag.

– Den som arbeider flittig og systematisk for å likvidere parten han forhandler med, har til hensikt å sabotere forhandlingene. For dem er forhandlinger bare en del av krigen, sa han.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu drømmer om å sikre israelsk innflytelse i araberverdenen, fortsatte emiren.

Annonse

– Dette er en farlig illusjon, sa Tamim bin Hamad al-Thani.

– Siste skritt før etnisk rensing

Også FNs spesialrapportør for de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, sier at Israel forsøker å gjøre Gaza by ubeboelig i sitt angrep på enklavens største byområde. Også livene til de israelske gislene settes i fare, mener hun.

– Israel bomber med ukonvensjonelle våpen, de forsøker å tvangsevakuere palestinere. Hvorfor? Dette er den siste delen av Gaza som må gjøres ubeboelig før den etniske rensingen av dette landområdet kan fortsette, sier Albanese til journalister i Genève.

Annonse

Uttalelsen blir kraftig tilbakevist av Israels faste delegasjon til FN.

– Hennes mange uttalelser har synliggjort hennes vilje til å gå til ekstreme skritt for å delegitimere staten Israel, sier delegasjonen i en uttalelse.