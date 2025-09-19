– Putins strategi er å «koke oss»

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna reagerer sterkt på det han og myndighetene kaller uakseptabel oppførsel fra Russland. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB

– Det blir ikke siste gang dette skjer. Vladimir Putin legger press på oss og Nato nå. Han tester vår reaksjon. Han ser på hvordan vi svarer, sier Estlands utenriksminister Margus Tsahkna til Dagsavisen.



Estlands utenriksminister Margus Tsahkna i videosamtale med Dagsavisen fredag. Skjermdump: Teams / Dagsavisen

Tre russiske jagerfly fløy inn i Estlands luftrom fredag morgen, uten tillatelse. De ble der i tolv minutter, ifølge den estiske regjeringen. Hendelsen fant sted over Finskebukta.

«I dag innkalte Det estiske utenriksdepartementet den russiske føderasjonens chargé d'affaires i Estland for å protestere mot krenkelsen av Estlands luftrom som skjedde 19. september», opplyser estiske myndigheter i en e-post til Dagsavisen.

Forrige uke krenket Russland polsk luftrom med russiske droner som måtte skytes ned, i tillegg til at en russisk drone krenket rumensk luftrom. Tsahkna sier han ikke er overrasket over hendelsene.

I en pressemelding fra Tsahkna og estiske styresmakter fredag, sier utenriksministeren at Russland allerede har krenket Estlands luftrom fire ganger i år, «noe som i seg selv er uakseptabelt».

– Men dagens krenkelse, der tre jagerfly trengte inn i vårt luftrom, er uten sidestykke i sin frekkhet. Russlands stadig mer omfattende testing av grenser og økende aggressivitet må møtes med en rask økning i politisk og økonomisk press, sier Tsahkna.

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Gavriil Grigorov/AP

Putins strategi

Han mener Natos reaksjon etter at russiske droner ble skutt ned i Polen, var riktig. Nato-landene holdt da krisemøte om dronehendelsen, i tråd med artikkel 4 av Atlanterhavspakten. Estlands regjering har fredag selv besluttet å kreve et møte i Nato i tråd med artikkel 4 i atlanterhavspakten.

Artikkel 4 lyder: «Partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

Tsahkna viser også til en ny Nato-operasjon, «Eastern Sentry», som settes i gang for å styrke alliansens østflanke.

Det skal ha vært kampfly som dette, russiske MiG-31-fly, som krenket Estlands luftrom fredag. Her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Russian Defense Ministry Press Service / AP / NTB

Til Dagsavisen sier Tsahkna følgende om det han mener er Putins plan:

– Putin strategi er å koke oss som en frosk. Han skrur gradvis opp varmen. Vi må forstå at dette ikke kommer til å forsvinne, sier utenriksministeren.

Han mener det må handles mot russerne. En måte å vise handlekraft mot Russland på, er ifølge Tsahkna å gi en kraftfull støtte til Ukraina i krigen mot Russland, både økonomisk, militært og politisk.

– Samtidig må vi investere kraftig i vårt eget forsvar, inkludert i egen grensekapasitet, sier Tsahkna.

EUs utenrikssjef reagerer

Flyene som kom inn i estisk luftrom fredag skal ikke ha hatt forhåndsgodkjenning, og transponderne var slått av. Flyene skal heller ikke ha hatt toveis radiokommunikasjon med estiske flytrafikktjenester, skriver NTB.

– Dette er enda et eksempel på hensynsløs russisk oppførsel og Natos evne til å respondere, sa Natos talsperson Allison Hart i etterkant av hendelsen.

EUs utenrikssjef Kaja Kallas, som selv er estisk, reagerer kraftig på krenkelsen av estisk luftrom. Foto: Yves Herman / Reuters / NTB

Nato bekrefter hendelsen, og sier at jagerfly fra Nato tok av og avskar de russiske flyene.

EUs utenrikssjef Kaja Kallas sa at Vladimir Putin tester vestlige lands motstandskraft.

– Krenking av Estlands luftrom fra russiske militærfly er en ekstremt farlig provokasjon, sier Kallas.

Hun mener den russiske presidenten tester vestlig motstandskraft og kaller det en eskalering av spenningene i området.

– Vi må ikke vise svakhet, sier hun.

EU-president Antonio Costa kaller hendelsen «enda en uakseptabel provokasjon» og sier at hendelsen blir tema på Det europeiske råds møte i København 1. oktober.

Russlands svar

Det russiske utenriksdepartementet har lagt ut en kort melding fra utenriksminister Sergej Lavrov, uten å nevne hendelsen konkret, ifølge NTB.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Foto: Sergej Ilnitsky / AFP / NTB

– President Vladimir Putin har gjentatte ganger sagt at vi aldri har hatt, har og aldri kommer til å ha planer om å angripe noen Nato- eller EU-land, sier Lavrov.

I forrige uke kom russiske droner inn i Polen. Det også ble oppfattet som en russisk test av Nato, ifølge blant annet utenriksminister Espen Barth Eide, som også har kommentert fredagens hendelse.

– Dette er en alvorlig og uakseptabel handling som utgjør et brudd på internasjonal rett og er en direkte trussel mot sikkerheten i vår region, sier Eide i en epost til NTB om de russiske kampflyene i Estland.

