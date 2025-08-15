Møtet mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump var over etter tre timer. Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB

Vladimir Putin var første taler på pressekonferansen og leste opp en ferdigskrevet tekst.

– Det var logisk å møtes i Alaska, sa Putin, og takket Trump for invitasjonen. Han beskrev samtalene som konstruktive.

Han takket Trump for invitasjonen, sa han var glad for å se ham «frisk og i live», og beskrev de to landene som «nære naboer».

Putin trakk fram Alaska som en del av Russlands og USAs felles historie, minnet om at landene har kjempet mot felles fiender, og sa at denne arven vil være til hjelp i fremtiden.

Han beskrev også Russland og USA som nære naboer og mente det var nødvendig å rette opp situasjonen.

Møtet i Alaska mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump, der også utenriksministrene fra begge land deltok, ble avsluttet etter rundt to og en halv time, ifølge Kreml.

Putins talsmann Dmitrij Peskov sa før møtet at det minst ville vare i seks-sju timer. Trump på sin side s at det også kunne bli kortvarig.

De to lederne har forsøkt å finne en løsning for å få slutt på det som beskrives som Europas dødeligste konflikt på 80 år.

Etter møtet sa lederen for Russlands statlige investeringsfond, Kirill Dmitrijev at møtet mellom Putin og Trump gikk «svært bra», ifølge Interfax.

Møtet fant sted bak lukkede dører, og den besøkende president Putin hadde med seg utenriksminister Sergej Lavrov og presidentrådgiver Jurij Usjakov som støtte. Vertskapet Trump ble bistått av utenriksminister Marco Rubio og spesialutsending Steve Witkoff.

Trump har sagt at dersom det ble et vellykket møte, kunne han bringe Zelenskyj til Alaska for et påfølgende møte med seg selv og Putin.

Den amerikanske presidenten sa før han kom til Alaska at han ville presse på for en umiddelbar våpenhvile, samtidig som han uttrykte tvil om muligheten for å oppnå dette. Russland har lenge foretrukket en omfattende avtale for å avslutte kamphandlingene, som gjenspeiler deres krav, og ikke en midlertidig stans i fiendtlighetene.