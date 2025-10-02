Putin varsler mottiltak dersom Europa provoserer

Russlands president Vladimir Putin advarer Europa mot militære provokasjoner, men sier han aldri vil angripe et Nato-land. Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP / NTB

Under en tale på en konferanse i Sotsji torsdag gikk Putin hardt ut mot det han kalte en militarisering av det europeiske kontinent, drevet av hysteri.

– Hvis noen har et ønske om å konkurrere med oss på det militære området, sier vi: Gjør gjerne det, la dem prøve! Russlands mottiltak vil komme raskt, sa presidenten.

Han sa at elitene i Europa pisker opp en hysterisk stemning, der krig med Russland framstilles som noe som er rett rundt hjørnet.

– De gjentar dette tøvet, igjen og igjen. Det er som et mantra, sa Putin.

Presidenten avviste at Russland en dag vil angripe et medlem av Nato-alliansen. Han kalte det en umulig tanke.

– Jeg vil bare si: Ro dere ned, sov godt og løs deres egne problemer. Se hva som skjer i gatene i europeiske byer.

Den russiske presidenten kom også inn på forholdet til USA og sa at han ønsket en full gjenopprettelse av tosidige forbindelser. Han sa at det er betydelig uenighet mellom Moskva og Washington, men at dette er naturlig mellom store land.