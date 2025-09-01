Putin: Ukraina-krigen er Vestens skyld

Russlands president Vladimir Putin (t.v.) hilser på Kinas president Xi Jinping på Shanghai Cooperation Organisations møte i Tianjin i Kina. Begge gikk ut mot Vesten i sine taller til samarbeidsforumet. Aleksandr Kazakov / Sputnik / Kreml / Pool via AP / NTB

Samarbeidsforumet Shanghai Cooperation Organisation (SCO) har blitt beskrevet som en ikke-vestlig form for samarbeid og et forsøk på å skape et alternativ til tradisjonelle allianser.

Det består av Kina, India, Russland, Pakistan, Iran, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan og Belarus. 16 andre land er med som observatører eller såkalte dialogpartnere.

– Vestens feil

Putin brukte sin tale mandag til å forsvare Russlands krigføring i Ukraina. Ifølge ham er det Vesten som skapte konflikten som har kostet titusenvis av menneskeliv og rasert store deler av Øst-Ukraina.

– Krisen ble ikke utløst av Russlands angrep mot Ukraina, men var et resultat av et kupp i Ukraina, som ble støttet og provosert fram av Vesten, sa Putin.

– Den andre årsaken til krisen er Vestens konstante forsøk på å dra Ukraina inn i Nato, sa han.

Den globale situasjonen har blitt mer «kaotisk og sammenkoblet», sa Xi i sin tale. Han kritiserte også «bølleoppførsel» fra visse land, trolig rettet mot USA.

– Når vi ser mot framtida, med en verden som gjennomgår turbulens og endring, må vi fortsette å følge Shanghai-ånden og bedre utføre organisasjonens funksjon, sa Xi.

Kim stiller

Mer enn 20 ledere, blant dem Irans president Masoud Pezeshkian, Indias statsminister Narendra Modi, Belarus' president Aleksandr Lukasjenko og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, deltar på det som er gruppas største møte siden den ble grunnlagt i 2001.

Putin ventes mandag å snakke med Erdogan om Ukraina og Pezeshkian om Irans atomprogram.

Mange av lederne ventes onsdag i Beijing, der det skal være en stor militærparade for å markere at det er gått 80 år siden slutten av andre verdenskrig. Blant de som ventes å stille, er Nord-Koreas leder Kim Jong-un.