Den kinesiske presidenten Xi Jinping tar kontroll og bruker det asiatiske toppmøtet til flere kinesiske markeringer. Pavel Bednyakov/AP/NTB

For sanksjonsrammede Vladimir Putin kan møtet være et aldri så lite diplomatisk kupp.

– For Russland er dette en uhyre viktig arena. Her kan de framstå som ikke-isolerte. For India er det nok viktigere å vise at de er med. Mens for Kinas del er det et glansbilde der de kan framstå som den store organisatoren, sier seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr i NUPI til NTB.

Modi i Kina for første gang på sju år

Foruten Russlands president Vladimir Putin, er ledere fra Sentral-Asia, Midtøsten, Sør-Asia og Sørøst-Asia invitert til Shanghai Cooperation Organisation (SCO)-toppmøtet, som skal holdes i havnebyen Tianjin i Nord-Kina fra 31. august til 1. september.

Annonse

Toppmøtet vil by på Indias statsminister Narendra Modis første besøk til Kina på over sju år, ettersom de to nabolandene arbeider for å ytterligere dempe spenningene etter dødelige grensekonflikter i 2020, ifølge Reuters.

Aktivitet og medlemmer har vokst

Ifølge Gåsemyr grodde det pan-asiatiske toppmøtet ut av en mindre regional organisasjon som ble startet på 90-tallet.

Organisasjonen ble initiert av Kina og Russland, og var konsentrert om sikkerhets-, antiterror- og beredskapsspørsmål. Aktiviteten har vokst og utvidet seg både i innhold og medlemmer.

Annonse

– Organisasjonen har ekspandert fra å være konsentrert om Sentral-Asiatisk utvikling til å favne bredere og være dynamisk nok til at flere land velger å slutte seg til. Enten som medlemmer eller såkalte dialogpartnere eller observatører, sier Gåsemyr til NTB.

Han er ikke enige med de som fortsetter å se på Shanghai Cooperation Organisation som en prateklubb.

– De misforstår litt. Poenget med denne organisasjonen og for så vidt Brics og andre er ikke nødvendigvis å komme opp med masse konkrete politiske løsninger på ting. Men det er å dyrke felles interesser, og dyrke også opp under de interessene som disse landene føler at vestlige land, og i stor grad Nato-land, ikke er med på å fremme internasjonalt, sier han.

Kina tar regien

Annonse

Landene i SCO møter årlig. I år er det en spesiell setting for Kina.

– Årets møte sammenfaller tett med Kinas markering av slutten på andre verdenskrig. Men også slutten på Japans invasjon av Kina. Det er en veldig fin tid for Kina, sier Hans Jørgen Gåsemyr til NTB.

Indias president Modi er ventet å forlate Kina etter toppmøtet, mens Putin vil bli værende for en militærparade fra andre verdenskrig i Beijing senere i uken – et uvanlig langt opphold utenfor Russland, ifølge Reuters.

Modi delte sist scene med Xi og Putin under fjorårets BRICS-toppmøte i Kazan, Russland, selv om vestlige ledere vendte ryggen til den russiske lederen på grunn av krigen i Ukraina. Russiske ambassadefunksjonærer i New Delhi sa i forrige uke at Moskva håper trilaterale samtaler med Kina og India snart vil finne sted.

Annonse

Internasjonal orden uten USA-dominans

– Xi ønsker å bruke toppmøtet som en anledning til å vise hvordan en internasjonal orden etter amerikansk dominans begynner å se ut. Han vil vise at alle anstrengelsene fra Det hvite hus siden januar for å motvirke Kina, Iran, Russland og nå India, ikke har hatt ønsket effekt, sier Eric Olander, sjefredaktør for forskningsorganisasjonen The China-Global South Project.

Til tross for mangelen på forventede politiske gjennombrudd under toppmøtet, advarer eksperter om at blokkens appell til land i det globale sør ikke må undervurderes.

– Dette toppmøtet handler om optikk – virkelig kraftfull optikk, sier Eric Olander.

I Kina vil disse tre asiatiske topplederne igjen møtes. Her under et Brics møte i india. F.v. Kinas president Xi Jinping, Indias statsminister Narendra Modi, og Russlands president Vladimir Putin. Manish Swarup/AP/NTB