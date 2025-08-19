Putin og Zelenskyj skal møtes på tomannshånd, sier Trump

Donald Trump sier det planlegges for et møte mellom Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier at møtet mellom Putin og Zelenskyj skal finne sted innen de neste to ukene.

Trump sier visepresident J.D. Vance, utenriksminister Marco Rubio og USAs spesialutsending Steve Witkoff planlegger møtet sammen med Russland og Ukraina.

Trump selv har verken opplyst tid eller sted for det planlagte møtet. Men i et innlegg på Truth Social skriver han at det etter dette møtet skal holdes et trepartsmøte mellom Putin, Zelenskyj og ham selv.

Mandag møtte den amerikanske presidenten Zelenskyj og flere europeiske ledere i Det hvite hus, et møte Trump selv beskriver som «veldig godt».

Ringte til Putin

Mot tampen ringte Trump til Putin. Samtalen blir bekreftet av Kreml, og ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass varte den i 40 minutter.

En talsperson for russiske myndigheter sier at Trump og Putin ble enige om å fortsette den tette kontakten med hverandre om den ukrainske krisen og andre viktige saker.

I telefonsamtalen med Trump sa Putin at han er villig til å møte Zelenskyj, ifølge en person med kjennskap til samtalen.

Etter møtet i Det hvite hus sa Zelenskyj at han er klar til å møte Putin på tomannshånd.

Innen to uker

Merz roser Trump for å ha overtalt Putin til å si ja til å møte Zelenskyj.

Putin gikk med på dette under telefonsamtalen med Trump, ifølge Merz.

– Vi vet ikke om den russiske presidenten vil ha motet til å være med på et slikt møte. Derfor var det nødvendig med overtalelse, sa Merz i Washington.

Han utdyper og sa at telefonsamtalen mellom Trump og Putin ble holdt i en pause under mandagens møte i Det hvite hus.

– Den amerikanske presidenten snakket med den russiske presidenten på telefon, og de ble enige om at det skal holdes et møte mellom den russiske presidenten og den ukrainske presidenten innen de neste to ukene, sa Merz til journalister etterpå.

Sikkerhetsgarantier

Merz la til at trepartsmøtet som skal holdes senere mellom Trump, Putin og Zelenskyj, vil være det som gjør at forhandlingene kan «virkelig begynne».

Merz sa at Trump var imponert over at de europeiske lederne hadde kommet til Washington med samlet syn, og at samtalene med Trump-administrasjonen nå kan begynne å handle om detaljer rundt sikkerhetsgarantier for Ukraina.

– Det er helt opplagt at hele Europa bør delta, sa Merz, som også hyllet Trumps kunngjøring om at USA skal være med på sikkerhetsgarantiene.

Zelenskyj uttalte seg også til pressen etter mandagens møter i Det hvite hus.

– Sikkerhetsgarantier blir trolig «pakket ut» av partnerne våre, og stadig flere detaljer vil se dagens lys. Alt dette kommer på et eller annet vis til å bli formalisert på papir innen den neste uken eller de neste ti dagene, sa Zelenskyj.

Han sa også at saker knyttet til territorium i en mulig fredsavtale skal diskuteres mellom Ukraina og Russland.

Macron truer med sanksjoner

Frankrikes president Emmanuel Macron vil ha nye sanksjoner mot Russland hvis Putin til slutt skulle sette foten ned for en fredsprosess for Ukraina.

– President Trump mener at vi kan oppnå en avtale, og han mener at president Putin også ønsker en fredsavtale, sa Macron til pressen etter møtet i Det hvite hus.

– Men hvis man ved utgangen av denne prosessen blir møtt med avvisning, så står vi klare til å si at vi trenger å styrke sanksjonene, sa Macron videre.

Møtet i Det hvite hus ble av deltakerne beskrevet som vellykket. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Macron sa også at man i samtalene i Det hvite hus mandag ikke tok opp spørsmål om Ukraina skal avstå territorium.

– Nei, det ble ikke diskutert i det hele tatt. Vi er langt unna det, svarte Macron.

Den franske presidenten kommenterte også Ukrainas militære evne og sa at enhver fremtidig fredsavtale mellom Russland og Ukraina ikke kan legge begrensninger på det ukrainske forsvarets størrelse.

Våpenkjøp

Natos generalsekretær Mark Rutte deltok også på mandagens møte. Han sier at møtet mellom USA og Ukrainas presidenter og europeiske ledere var svært vellykket.

I et intervju med Fox News sier Rutte at sikkerhetsgarantier for Ukraina ble diskutert på møtet. Rutte sier også at det ikke ble snakket om å utplassere styrker på ukrainsk jord.

Ifølge Financial Times lover Ukraina å kjøpe våpen i USA for drøyt 1000 milliarder kroner som gjenytelse for amerikanske sikkerhetsgarantier.

Det gigantiske våpenkjøpet inngår i forhandlingene i Washington om en amerikansk sikkerhetsgaranti når den tid kommer at en fredsavtale eventuelt blir inngått med Russland, skriver avisen.

Kjøpet skal finansieres av de europeiske landene, ifølge et dokument avisen har fått innsyn i. Avtalen omfatter angivelig også et punkt om at USA og Ukraina skal investere 500 milliarder kroner for å produsere droner hos ukrainske selskaper.

Russisk utsending: En viktig dag

Dette var en viktig dag for diplomatiet, sier lederen for Russlands statlige investeringsfond, Kirill Dmitrijev.

– Dagen i dag var viktig for diplomatiet, med fokus på varig fred og ikke en midlertidig våpenhvile, skriver Dmitrijev på X.

Innlegget hans ble publisert etter møtet i Det hvite hus.

Kirill Dmitrijev, som leder Russlands statlige investeringsfond, ble i mars utpekt som Russland spesialutsending for internasjonalt samarbeid om økonomi og investeringer.

Merz sier at hans forventninger til Ukraina-toppmøtet i Det hvite hus ikke bare ble innfridd, men overgått.

– Mine forventninger har ikke bare blitt innfridd, men overgått, sa Merz etter møtet med USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus mandag.

Han innrømmet overfor pressen at han ikke hadde vært sikker på at møtet ville gå så bra.

– Det kunne ha endt annerledes, la han til.