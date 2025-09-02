Putin og Xi lover fortsatt tett samarbeid

Russlands president Vladimir Putin snakket med Kinas president Xi Jinping under Shanghai-toppmøtet i Tianjin mandag. Nå har Putin ankommet Beijing der han skal møte Xi og være til stede under onsdagens militærparade. Alexander Kazakov / Sputnik / AP / NTB

Putin kalte Xi for en «nær venn», og sa at Russlands bånd til Kina er sterkere enn noen gang før. De to hadde flere møter på agendaen tirsdag, blant dem først formelle samtaler og senere te med flere høytstående rådgivere.

Onsdag skal Putin være til stede sammen med blant annet Xi og Nord-Koreas leder Kim Jong-un på en stor militærparade for å markere at det er 80 år siden slutten av andre verdenskrig. Også flere andre ledere ventes å delta under onsdagens markering.

– Alltid sammen

Sovjetunionen var nøytrale i store deler av krigen i Asia, men ga hjelp til Kina i tidligere kamper mot japanske styrker på 1930-tallet. Helt på slutten av andre verdenskrig erklærte landet også krig mot Japan og sendte styrker inn i japansk-okkupert Kina.

– Vi var alltid sammen da og vi er fortsatt sammen nå, sa Putin tirsdag.

Kina hevder at de er nøytrale når det gjelder Ukraina-krigen, men landet har hjulpet den russiske økonomien ved å fortsette handelen, trass i vestlige sanksjoner. Enkelte kinesiske selskaper er også anklaget for å hjelpe den russiske forsvarsindustrien.

De to holdt også møte med Mongolias president Ukhnaagiin Khurelsukh tirsdag. Der sa Xi at de tre landene bør styrke solidariteten og samarbeidet og øke den gjensidige støtten.

Stikk mot Vesten

Mandag deltok Putin på et toppmøte i samarbeidsforumet Shanghai Cooperation Organisation (SCO) i byen Tianjin.

På møtet talte både Putin og Xi, der de byttet på å sende stikk mot Vesten. SCO-møtet samlet mer enn 20 ledere, blant dem Irans president Masoud Pezeshkian, Indias statsminister Narendra Modi, Belarus' president Aleksandr Lukasjenko og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.