Modi fylte onsdag 75 år, og Putin skal ha ringt for å gratulere ham.

– Takk, min venn, president Putin, for telefonsamtalen og varme ønsker på min 75-årsdag, skriver Modi på X etter samtalen.

Her tar han til orde for et enda sterkere partnerskap med Russland. Han skriver også at India er klar til å bidra så mye som mulig for å sikre en fredelig løsning på Ukraina-krigen.

Samtalen fant sted dagen etter at Modi snakket med USAs president Donald Trump om Ukraina-krigen og tollsatser på indisk eksport til USA.

Også Putin passer på å hylle forholdet mellom India og Russland.

– Forholdet mellom India og Russland har vært særdeles tillitsfullt og vennlig, sa Putin i et TV-sendt regjeringsmøte etter at han snakket med Modi.

Både Ukraina og vestlige land forsøker å få slutt på at Russland tjener store penger på olje- og gasseksport, blant annet til India, som så blir brukt på å finansiere krigen.

USA har innført en tollsats på 50 prosent på indiske varer i et forsøk på å få India til å slutte å kjøpe russisk olje og våpen.