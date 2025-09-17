Putin og Modi pleier vennskapsbånd tross Trump-press
Russlands president Vladimir Putin og Indias statsminister Narendra Modi har igjen snakket på telefonen, tross USAs forsøk på å skape splid mellom landene.
Modi fylte onsdag 75 år, og Putin skal ha ringt for å gratulere ham.
– Takk, min venn, president Putin, for telefonsamtalen og varme ønsker på min 75-årsdag, skriver Modi på X etter samtalen.
Her tar han til orde for et enda sterkere partnerskap med Russland. Han skriver også at India er klar til å bidra så mye som mulig for å sikre en fredelig løsning på Ukraina-krigen.
Samtalen fant sted dagen etter at Modi snakket med USAs president Donald Trump om Ukraina-krigen og tollsatser på indisk eksport til USA.
Også Putin passer på å hylle forholdet mellom India og Russland.
– Forholdet mellom India og Russland har vært særdeles tillitsfullt og vennlig, sa Putin i et TV-sendt regjeringsmøte etter at han snakket med Modi.
Både Ukraina og vestlige land forsøker å få slutt på at Russland tjener store penger på olje- og gasseksport, blant annet til India, som så blir brukt på å finansiere krigen.
USA har innført en tollsats på 50 prosent på indiske varer i et forsøk på å få India til å slutte å kjøpe russisk olje og våpen.