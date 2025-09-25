– Jeg tror Trumps uttalelser er mer retorikk enn et konkret tegn på en vesentlig endring i politikken overfor Ukraina og krigen, sier den ukrainske analytikeren Maksym Beznosiuk til Dagsavisen.

Maksym Beznosiuk. Pressefoto: Wilfried Martens Centre for European Studies

Han skriver analyser for blant andre tankesmiene Center for European Policy Analysis (CEPA) og Atlantic Council, og har sikkerhetspolitikk og EU-Ukraina-samarbeid som spesialfelt.

USAs president Donald Trump sa onsdag at han tror Ukraina kan vinne tilbake alle landområdene de har tapt til Russland, og mere til.

Trump-Putin-forholdet

Trump harselerte med Russlands krig som formålsløs og sier det burde tatt «en virkelig militærmakt mindre enn en uke å vinne». Presidenten mener dette får Russland til å fremstå som en « papirtiger ». Trump sa samtidig at forholdet han trodde han hadde til Vladimir Putin ikke var det han trodde.

– Trump sier nå at hans forhold til Putin «ikke betydde noe», noe som viser hvor langt hans narrativ har svingt på bare noen uker, sier Beznosiuk.

Vladimir Putin og Donald Trump. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB

Denne innrømmelsen har imidlertid ennå ikke ført til konkrete politiske konsekvenser, påpeker ukraineren.

– Putin kommer bare til å avfeie det, med mindre Washington D.C. støtter dem opp med konkret press, sier Beznosiuk.

Han mener Trump fortsatt veksler mellom å se på seg selv som en forhandler og å distansere seg når resultatene ikke blir som forventet.

Blir Trumps ord til handling?

For Moskva er denne inkonsekvensen i seg selv nyttig, forklarer analytikeren, siden den signaliserer en mangel på stabilitet uten reelle kostnader.

– For Ukraina og Volodymyr Zelenskyj er prioriteten fortsatt å sikre forutsigbar, vedvarende støtte framfor å navigere i skiftende budskap, sier Beznosiuk.

– Vi har sett Donald Trump gå fram og tilbake med ulike uttalelser veldig mange ganger nå, sier forsker Marianne Riddervold til Dagsavisen.

Hun har blant annet Nato, transatlantiske relasjoner og forholdet mellom EU og USA som spesialfelt. Riddervold er forsker ved Arena – Senter for Europaforskning og ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Marianne Riddervold. Foto: Jørn H. Skjærpe

– Spørsmålet er om det nyeste utspillet fører til endring i handling på noen måte. Det ser vi foreløpig ikke at det gjør. USA har ingen planer om nye støttepakker til Ukraina, og det er heller ingen konkrete vedtak om sterkere amerikanske sanksjoner mot Russland og Vladimir Putin, sier hun.

Man ser at Trump kommer med nye påstander nærmest fra dag til dag, men uten at det følger med så mye press på Russland. Man kan jo håpe at de nye uttalelsene betyr noe, men det gjenstår å se, fortsetter Riddervold.

– Det vi ser, er at Trump hele tiden spiller ballen over til noen andre. Det siste er dette med at europeere må slutte helt med å kjøpe russisk gass, noe som er et helt fair argument. Utfordringen med det er kanskje at han sier Nato-land, ikke EU-land. For EU kan løse det, mener forskeren.

Forbud mot import av russisk LNG innen 1. januar 2027 er et av tiltakene som foreslås i EUs 19. sanksjonspakke mot Russland, bekreftet EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fredag.

