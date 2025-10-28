– Putin kan prøve å angripe oss. Men da mislykkes han
Finland og Norge har liten grunn til å frykte et angrep fra grensenabo Russland og Vladimir Putin, mener Nato-ekspert.
Russland og Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina i februar 2022.
Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / AP / NTB
Verden
Natos generalsekretær Mark Rutte uttalte tidligere
i år at Russland, tross krigen i Ukraina, kan være i stand til å angripe et Nato-land
innen utgangen av tiåret.
Tysklands forsvarssjef Carsten Breuer har vært på samme spor
som Rutte. Han har tidligere uttalt at Russland vil være i stand til
å føre krig mot Nato-land «i løpet av fem til åtte år».
Dagsavisen har omtalt at Vladimir Putin bruker
Russlands krigsøkonomi til å ruste opp over grensen på Natos østflanke, tross
de store kostnadene krigen i Ukraina allerede påfører landet.