– Putin kan prøve å angripe oss. Men da mislykkes han

Russland og Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina i februar 2022. Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / AP / NTB

Natos generalsekretær Mark Rutte uttalte tidligere i år at Russland, tross krigen i Ukraina, kan være i stand til å angripe et Nato-land innen utgangen av tiåret.

Tysklands forsvarssjef Carsten Breuer har vært på samme spor som Rutte. Han har tidligere uttalt at Russland vil være i stand til å føre krig mot Nato-land «i løpet av fem til åtte år».

Dagsavisen har omtalt at Vladimir Putin bruker Russlands krigsøkonomi til å ruste opp over grensen på Natos østflanke, tross de store kostnadene krigen i Ukraina allerede påfører landet.