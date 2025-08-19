– Putin kan få et forklaringsproblem

Saken oppsummert USAs president Donald Trump møtte mandag Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å diskutere en fredsløsning om krigen i Ukraina.

Trump planlegger et møte mellom Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin, men har tonet ned behovet for umiddelbar våpenhvile. Der møter han motbør fra europeiske ledere og eksperter.

Eksperter mener en fredsavtale vil kreve både tid og kompromisser, med fokus på sikkerhetsgarantier for Ukraina. Russisk økonomi, og sanksjonene mot Russland, kan bli en viktig faktor i regnestykket.

Mandag tok USAs president Donald Trump mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og en rekke europeiske statsledere i Det hvite hus. Målet var å komme nærmere en fredsløsning for Ukraina.

Møtet var en positiv utvikling, i hvert fra Volodymyr Zelenskyjs ståsted, ifølge forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

– Rett og slett fordi mange fryktet en gjentakelse av det som skjedde på møtet mellom de to i februar. Men denne gang var det helt andre toner. Zelenskyj kom også med et helt lag av støttespillere, som jeg tror kan ha virket dempende på Trump, sier Godzimirski til Dagsavisen.

Han jobber som forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), og har fulgt internasjonal sikkerhetspolitikk, deriblant Russland og Nato, i snart 30 år.



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og USAs president Donald Trump i Det hvite hus i Washington D.C. mandag. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB

Våpenhvile eller ikke?

Da mandagens møte var over, kunngjorde Trump på Truth Social at han allerede var i gang med å organisere et møte mellom Zelenskyj og Vladimir Putin, og at han har ringt Putin og snakket med ham om det, ifølge NTB.

Carl Bildt brukes ofte som ekspert på sikkerhetspolitikk i nordiske internasjonale medier. Foto: Heiko Junge / NTB

Etter et møte med Putin i Alaska forrige uke, tonet Trump ned viktigheten av en umiddelbar våpenhvile i Ukraina før forhandlingene fortsetter. Men de europeiske lederne var tydelig samordnet i sine uttalelser under mandagens samling i Det hvite hus: de ønsker en våpenhvile.

– Det er ingen rute til fred som ikke starter med en våpenhvile, supplerte Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt, nå medformann i tankesmia ECFR , på X om møtet i Washington D.C.

– Hva kan man egentlig forvente av Russland nå? Hva tenkes det i Kreml om signalene fra Trump og Vesten?

Jakub M. Godzimirski (Nupi). Foto: Jørn H. Skjærpe

– For Russland er det problematisk, fordi de føler at de er på vei til å ta større og større deler av Ukraina ved hjelp av militærmakt, svarer Jakub M. Godzimirski.

Hvis noen da sier «nå må dere stoppe», byr det på en del forklaringsproblemer for Vladimir Putin og hans støttespillere, fortsetter han.

– Men samtidig er situasjonen i russisk økonomi ikke så veldig bra som det kan ha sett ut til de siste par-tre årene, sier Nupi-forskeren.

Den russiske krigsøkonomien har gitt sterk økonomisk vekst de siste to årene, men økonomer har advart om at vekst drevet av investeringer i forsvarsindustrien ikke er bærekraftig i lengden, ifølge NTB.

– Enkelte spesialister og eksperter peker på risikoen for stagnasjon og til og med resesjon. Dette må ikke skje under noen omstendigheter, sa Putin i juni, ifølge nyhetsbyrået.

– Så kanskje de har fått en del lovnader om at sanksjonene mot Russland (fra Vesten etter russernes fullskalainvasjon av Ukraina i 2022, journ.anm.) kan lettes på gjennom en avtale, forklarer Jakub M. Godzimirski.

– Man må tenke gulrot og pisk, rett og slett. Vi må regne med at Russland og Putin kan piskes til noe, men samtidig at de må få noen gulrøtter for å bli med på en løsning, tilføyer forskeren.

En fredsløsning vil ta tid

Hans Nupi-kollega Julie Wilhelmsen kommenterer også Putins vurderinger:

– Hvis Putin klarer å få nok krav innfridd til at han kan selge inn en fredsavtale som en slags seier på hjemmebane, og han skjønner at det er nå, med Trump ved roret, at han kan få til dette, så er det klart han har noen insentiver for at det skal bli en avtale, sier Wilhelmsen til NTB.

Nupi-forsker Julie Wilhelmsen. Foto: Heiko Junge / NTB

Jakub M. Godzimirski mener likevel det gjenstår mye før man eventuelt kan få på plass en våpenhvile- eller fredsavtale mellom Ukraina og Russland. Det samme har Norges utenriksminister Espen Barth Eide gitt klart uttrykk for.

– Det er ikke slik at nå er freden rett rundt hjørnet. Det er viktig å understreke sterkt, uttalte han til NTB tirsdag og sa i tillegg at «vi er inne i en skjebnetid for Europa».

– Hvordan dette ender – ikke bare om det ender – men hvordan det ender, vil påvirke europeisk sikkerhet i lang tid framover, sa han.



Professor Katarzyna Zysk var også inne på tidsperspektivet forrige uke, på spørsmål om en mulig våpenhvileavtale.

Espen Barth Eide (Ap). Foto: Jørn H. Skjærpe

– Det er viktig å huske at det ofte er svært krevende å få i stand en våpenhvileavtale. Det handler ikke bare om å få partene til å slutte å skyte, men også om å sikre at pausen ikke utnyttes til å ta nytt terreng. Det er et komplisert regnestykke, sa hun til Dagsavisen.

Nupi-kollega Godzimirski supplerer:

– Det er jo mye snakk om sikkerhetsgarantier for Ukraina nå. Hvem skal implementere disse, og på hvilken måte? Det er spørsmål som må besvares. Det gjenstår å se hvilke detaljer som eventuelt kommer på plass. Man må også huske på at de som deltar i denne prosessen ikke nødvendigvis er ved makten om tre-fire år, sier han og tilføyer:

– I den forbindelse er det spørsmål rundt hvordan europeiske regjeringer kommer til å forholde seg til eventuelle forpliktelser om Ukraina på sikt. Langsiktige konsekvenser er dermed fortsatt et veldig åpent spørsmål.

Lang frontlinje

– Hva er mest sannsynlig slik du ser det – en umiddelbar fredsavtale eller en våpenhvile?

– Det kan bli utfordrende å ha en prosess gående samtidig som kampene fortsetter på slagmarken. Men i utgangspunktet er vanskelig å forstå at man skal kunne forhandle og få på plass en fred uten at man på veien har satt en stopper for blodsutgytelsene, sier Godzimirski.

Donald Trump sier at det viktigste er å sette en stopper for at folk dør på slagmarken, påpeker han.

– Sånn sett kan det være litt vanskelig å skjønne at han ikke ønsker å gå den veien (våpenhvile, journ.anm.). Men man må ha flere partnere til å spille på lag i denne dansen. Man vil ikke at russerne skal sette seg på bakbeina.

– Espen Barth Eide er blant dem som har sagt at en løsning vil ta tid. Kan du si mer om hvorfor det er slik, og hvor lang tid kan det ta?

– Det er mange praktiske detaljer man må bli enige om. Hvem skal overvåke en eventuell våpenhvile eller fredsavtale? Hva slags sanksjoner får man på plass hvis noen skulle bryte avtalen? Hva slags styrker skal delta? Sier Godzimirski.

– Vi snakker om en frontlinje i krigen som strekker seg over 1500 kilometer. Det er foreløpig vanskelig å bedømme hvor mange soldater man faktisk vil trenge for å holde oversikt. Skal disse styrkene trekkes litt unna denne linjen? Hvem skal sørge for at alt av forpliktelser overholdes i en såkalt «no-go zone»? fortsetter han.

Ukrainske soldater avbildet i Donetsk-regionen. Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. Foto: Oleg Petrasiuk / AP / NTB

Det er opplagt at mange ting må komme på plass, men det viktigste er at denne prosessen har fått et slags positivt «push» nå, ifølge Nupi-forskeren.

– Veldig mye har handlet om hvilke sikkerhetsgarantier Ukraina kan få, men det vil nok innebære at ukrainerne de facto må gi avkall på noen områder. Da må de få noe tilbake for en slik oppofrelse, i form av sikkerhetsgarantier. Det er opplagt at USA må være med på å finne en løsning på den prosessen, slik jeg ser det.

Styrker på bakken i Ukraina

– Du var litt inne på styrker på bakken i Ukraina som en del av en avtale. Hvordan kan dette se ut?

– Man har snakket en del om at Brics -landene potensielt kan være med på å overvåke denne kontaktlinjen. Så er det en del land som nok vil være ivrige med å bidra med fredsbevarende styrker, både fordi det gir litt prestisje og fordi det gir penger i statskassen, svarer Godzimirski.

Men om det kommer kinesiske, indiske, brasilianske styrker på bakken i Ukraina gjenstår å se.

– Moskva kom mandag med et slags signal om at styrker fra Nato-land ikke kan være involvert, slik jeg tolket det. Men det gjenstår å se også der.

Brics fikk navnet sitt av landene som etablerte samarbeidsforumet: Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika (BRIKS, eng.: BRICS). Foto: Mauro Pimentel / AFP / NTB

– Hva med FN-styrker?

– Kanskje. Dette er en konflikt som har rammet veldig mange mennesker, så kanskje FN kommer på banen. Men da må man ha enighet blant disse FN-landene i Sikkerhetsrådet. Kina og Russland må stemme sammen med de andre faste medlemmene av Sikkerhetsrådet for å gi mandat til en slik operasjon. Det kommer neppe til å skje med det første, tror jeg.

Trump-faktoren

Donald Trump-faktoren blir sentral i de videre samtalene. Godzimirski påpeker at USAs president har lagt ned mye krefter og prestisje i en løsning.

– Under samtaler i Washington D.C. innrømmet Trump at han hadde kanskje urealistiske forventninger til hvor lett det ville være å skape fred i Ukraina, sier Nupi-forskeren.

– Han har referert til andre konflikter som han mener at han selv har vært med på å stoppe, men her er det viktig å påpeke at det er mye enklere å påvirke land som Armenia eller Aserbajdsjan enn Putins Russland som er en tidligere supermakt med stormaktsambisjoner og kapabiliteter. Det må ha vært en bratt læringskurve for Trump, men jeg håper at han har skjønt at USA er tjent med å være med på å finne en løsning i Ukraina sammen med USAs europeiske partnere, avslutter Godzimirski.



Donald Trump. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / NTB

– Jeg tror Putin er lei av krigen, jeg tror at alle er lei av den, men man vet aldri. Vi kommer til å finne ut om president Putin i løpet av de to neste ukene. Det er mulig at han ikke ønsker å inngå noen avtale, sa Donald Trump tirsdag ettermiddag, ifølge NTB.

Han la også til at Putin kommer til å havne i en «tøff situasjon» hvis han ikke ønsker noen avtale.

