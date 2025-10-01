Saken oppsummert Russland tjener betydelige summer fra eksport av flytende naturgass til EU, til tross for sanksjoner.

Greenpeace-rapporten viser at europeiske selskaper som TotalEnergies er blant de største kundene. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Import av olje og kull fra Russland er praktisk talt helt forbudt i henhold til EUs sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Importen av gass gjennom rørledning har falt markant etter ødeleggelsen av Nord Stream-ledningen i september 2022.

Men import av flytende naturgass er så langt unntatt alle sanksjoner.

Greenpeace anslår at selskapet Yamal LNG, Russlands største eksportør av flytende naturgass, hadde en fortjeneste på sin globale eksport på 40 milliarder dollar mellom 2022 og 2024.

Total topper listen

Av den summen tilfaller 9,5 milliarder dollar den russiske statskassen i form av selskapsskatt. Selskaper i EU er blant Yamal LNGs største kunder.

Frankrikes TotalEnergies topper listen, fulgt av det kinesiske statsselskapet CNPC. Deretter kommer tyske SEFE på tredjeplass og spanske Naturgy på fjerde.

Greenpeace skriver at for en årlig skatteinngang fra Yamal på 9,5 milliarder dollar, kunne Russland ha produsert 271.000 kampdroner av typen Shahed, 2.686 tunge stridsvogner av typen T-90M eller 9,5 millioner 152 millimeter artillerigranater.

Antallet granater tilsvarer rundt tre år av Russland nåværende produksjon på rundt tre millioner granater i året. Antallet droner er anslagsvis 271 ganger større enn det Russland bruker per uke i Ukraina.

Enorme summer

Greenpeace skriver at EUs største importører av LNG – Frankrike, Spania, Belgia og Nederland – har brukt mer på kjøp av gass fra Russland enn på støtte til Ukraina. Rapporten viser at det franske industrikonsernet TotalEnergies eier 20 prosent av Yamal LNG og 19,4 prosent av morselskapet Novatek.

– Siden 2022 har TotalEnergies mottatt et utbytte på 5,06 milliarder dollar fra Yamal og 1,74 milliarder dollar fra Novatek, heter det.

Europeiske energiselskaper forsvarer sine forretningsforbindelser med Yamal LNG ved å vise til etterspørsel i EU og langsiktige kontrakter. Tyske SEFE er knyttet til Yamal gjennom en kontrakt som løper fram til 2038.

SEFE var tidligere kjent som Gazprom Germania og var et datterselskap av det russiske statsselskapet Gazprom. Selskapet ble imidlertid nasjonalisert i Tyskland som følge av krigen mot Ukraina og den påfølgende tyske energikrisen.