– Putin har stjålet betydningen av fred

– Vladimir Putin ønsker ikke noen form for fred i Ukraina, slik jeg ser det. For hvis du er en krigsherre, kan du ikke stoppe krigen. Da blir han kastet ut av Kreml, sier Estlands utenriksminister Margus Tsahkna til Dagsavisen.

Nupi-forsker og Nato-ekspert Karsten Friis har vært inne på samme poeng. Det samme har Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt.

– Putins regime står og faller med krigen. Han kan ikke gå tilbake til en slags «normaltilstand», slik jeg ser det, har Friis tidligere sagt til Dagsavisen.