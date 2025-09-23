– Putin har stjålet betydningen av fred

Vladimir Putin har ingen interesse av å stanse krigen i Ukraina, mener Estlands utenriksminister. – Når Putin snakker om fred, betyr det mer krig.

Russland og president Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina i februar 2022.

– Vladimir Putin ønsker ikke noen form for fred i Ukraina, slik jeg ser det. For hvis du er en krigsherre, kan du ikke stoppe krigen. Da blir han kastet ut av Kreml, sier Estlands utenriksminister Margus Tsahkna til Dagsavisen.

Nupi-forsker og Nato-ekspert Karsten Friis har vært inne på samme poeng. Det samme har Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt.

– Putins regime står og faller med krigen. Han kan ikke gå tilbake til en slags «normaltilstand», slik jeg ser det, har Friis tidligere sagt til Dagsavisen.

