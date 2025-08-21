– Putin er ikke en venn. Han er en KGB-bølle

– Denne krigen må ende med et klart og tydelig tap for Russland. Vladimir Putin er ikke en venn av oss, han er en KGB -bølle, sier Ted Cruz i et intervju med Fox News, noe CNN også har omtalt.

USAs president Donald Trump og partifellen Ted Cruz, som er senator i Texas. Foto: Josh Edelson / AFP / NTB

Russlands president Putin er både tidligere KGB-agent og tidligere sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Advarer Trump om Putin

Texas-senator Ted Cruz, som utfordret Trump (og tapte) i nominasjonskampen i Det republikanske partiet i presidentvalget i 2016, mener USAs president snart vil få til en slutt på krigen.

Annonse

– Og jeg tror måten å forhandle en slutt på denne krigen på, er det Trump gjør – nemlig å forhandle fra en styrkeposisjon.

Dét er imidlertid en mening ikke alle deler. Cruz’ kollega Thom Tillis, senator for Det republikanske partiet i North Carolina, er en av dem. Han mener tvert imot at Putin har overtaket og spiller skuespill for Trump. I et intervju med CBS Mornings advarer Tillis mot å gi Putin «selv den minste seier».

– For å gi ham selv den minste seier, vil gi liv til Putins tro på at verden bør være under totalitært styre, sier Tillis.

North Carolina-senator Thom Tillis advarer mot Putin. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

Kongressmannen Don Bacon, også han republikaner, kommer med en klar formaning til Trump, som han hyppig har kritisert tidligere:

Annonse

– Vi bør forhandle med moralsk klarhet, vel vitende om at Russland startet denne krigen med sin hensynsløse invasjon. Vi bør ikke belønne barbari, skriver Bacon på X.

Republikaneren Don Bacon er kjent for å ha et kjølig forhold til president Trump. Foto: Chri Machian / Omaha World-Herald via AP / NTB

Gulrot og pisk mot Russland

De to føyer seg inn i rekken av politikere og eksperter som til nå har advart mot Putins taktikk i forhandlingene om en fredsløsning for Ukraina.

– Putin er sjelden til å stole på. Så nå gjenstår det å se om han har motet til å komme til et møte av denne typen. Har han motet som trengs til å komme til et trilateralt møte, eller spiller han nok en gang for å kjøpe seg tid?, sa Finlands president Alexander Stubb til finske journalister i Washington mandag, i forbindelse med det planlagte møtet mellom Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, ifølge NTB.

Annonse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Finlands president Alexander Stubb og USAs president Donald Trump. Foto: Alexander Drago / Reuters / NTB

– Zelenskyj er på defensiven på slagmarken og i forhandlingene. Trump løper Putins ærend i forhandlingene, har professor og USA-ekspert Hilmar Mjelde sagt til Dagsavisen.

– Man må tenke gulrot og pisk, rett og slett. Vi må regne med at Russland og Putin kan piskes til noe, men samtidig at de må få noen gulrøtter for å bli med på en (freds)løsning, sa forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen tirsdag.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!