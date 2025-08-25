En 34 år gammel kvinne ble funnet drept på en barnevernsinstitusjon på Kampen i Oslo natt til søndag. En 18 år gammel beboer er siktet for å ha drept henne. Politiet mener det var et drap med terrorhensikt. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Natt til søndag rykket politiet ut til en adresse på Kampen i Oslo. Der fant de 34 år gamle Tamima Nibras Juhar drept på en måte som de senere beskrev som «brutal». Kvinnen var ansatt i en barnevernsinstitusjon og skal ha vært på jobb alene den natten.

En 18 år gammel beboer på samme institusjon har blitt pågrepet og siktet for drapet. I avhør har han ifølge politiet forklart seg detaljert om hendelsesforløpet og sagt at dette var et politisk motivert drap. Politiet forteller også at mannen har kommet med meninger i en høyreekstrem retning.

Dette bekreftes av PST, som ifølge Nettavisen hadde blitt varslet om den siktede mens han fortsatt var mindreårig. Avisen skriver at PST skal ha kjent til at tenåringen var i ferd med å radikaliseres i det høyreekstreme miljøet.