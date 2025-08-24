PST: Siktet etter Kampen-drapet har ytret høyreekstreme holdninger

– PST har kjennskap til personen som nå er siktet for drapet på en ansatt ved et forsterket hybeltiltak i Oslo. Bakgrunnen for PSTs kjennskap til vedkommende er at han har ytret høyreekstreme holdninger, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum i PST til NTB.

– Vi jobber nå med å få oversikt over den siktedes historikk og deler all relevant informasjon med Oslo politidistrikt. Dette arbeidet vil pågå så lenge det er nødvendig, sier Veum.

Ikke siktet etter terrorbestemmelsen

Politiet sier at den siktede 18-åringen ikke er siktet etter terrorbestemmelsen, men at etterforskningen pågår.

– Han er nå ikke sikta etter terrorbestemmelsen, men etterforskning pågår, sa politiinspektør Grete Metlid under en pressebrifing søndag ettermiddag om den drapssiktede 18-åringen.

– Politidistriktet har mottatt informasjon i bekymringssporet rundt siktede og radikalisering i en høyreekstrem retning. Det er en bekymring som strekker seg tilbake til mars i år, sier Metlid.