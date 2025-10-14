Assisterende PST-sjef Inga Bejer Engh la fram funnene da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) arrangerte en helsefagdag mandag, skriver VG. Blant temaene var radikalisering av mindreårige.

– En viktig fellesnevner er at de er fascinert av grov vold. Det er det nye. Voldsfascinasjonen kommer først, sier Engh.

– Grenseoverskridende atferd blant ungdom er sjeldent dypt ideologisk. Unge kan trekkes mot ekstremt innhold av flere grunner. De er på søken etter sosialt fellesskap, spenning eller de er ideologisk nysgjerrige, forklarer hun.

PST har sett på i underkant av hundre tilfeller der de har en bekymring knyttet til mindreårige med høyreekstreme holdninger.

– Vi ser at en tredel av ungdommene hadde en diagnose på en psykisk lidelse, forteller Engh – som samtidig understreker at dette ikke er forskning.

Gjennomgangen viser også at de som havner i PSTs søkelys, som regel er unge gutter, mange midt i tenårene. Det dreier seg ikke bare om de største byene, men ungdom over hele landet. Mange av ungdommene har lite sosial kontakt og sitter hjemme, men radikaliseres via nettet. Mange av dem har opplevd livskriser som avvisning eller brudd med omsorgspersoner, og de kan ha vært utsatt for familievold.