Protestene mot Gaza-krigen fortsetter i Israel

Protestene mot krigen i Gaza fortsetter i Israel, og tirsdag sperret demonstranter en rekke hovedveier i landet, som her utenfor byen Lod. AP / NTB

Flere steder sperret demonstranter trafikken ved hjelp av barrikader med brennende bildekk, blant annet på hovedveien mellom landets største by Tel Aviv og Jerusalem, skrev avisa The Times of Israel.

Einav Zangauker, moren til ett av de gjenværende gislene i Gaza, var som så ofte før å finne i fremste rekke blant dem som demonstrerte i sentrum av Tel Aviv.

– Vi kunne ha fått slutt på denne krigen for ett år siden og hentet hjem alle gisler og soldater. Vi kunne ha reddet både gisler og soldater, men statsministeren har nok en gang valgt å ofre sivile for å beholde makten, sa hun i en tale, gjengitt av avisa Haaretz.

Israels opposisjonsleder Benny Gantz sluttet seg til rundt 200 demonstranter i Sha'ar HaNegeve sør i Israel.

Krever våpenhvile

Demonstranter tok også oppstilling utenfor boligene til utenriksminister Gideon Saar og flere andre statsråder, med krav om våpenhvile i Gaza og en avtale om utveksling av israelske gisler og palestinske fanger.

Også nær USAs ambassade og utenfor flere departementer ble det demonstrert.

Israelsk politi meldte tirsdag formiddag at alle veier var gjenåpnet, men flere steder holdt demonstrantene stand.

– Statsminister Benjamin Netanyahu prioriterer å ødelegge Hamas framfor løslatelse av gislene, sa Ruby Chen, faren til ett av gislene, under demonstrasjonen i Tel Aviv.

Møte i sikkerhetskabinettet

Netanyahu ventes i løpet av tirsdag å sammenkalle det såkalte sikkerhetskabinettet for å ta stilling til et utkast til en avtale om våpenhvile som Hamas alt har gått med på.

Israels forsvarssjef Eyal Zamir ba mandag Netanyahu om å gå med på avtalen, som også legger opp til utveksling av israelske gisler og palestinske fanger.

Zamir har også advart mot den varslede bakkeinvasjonen av Gaza by, som sikkerhetskabinettet ga grønt lys til sist de møttes.