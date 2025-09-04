USAs president Donald Trump har gjort landet om til et autokrafti, ifølge forsker. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Saken oppsummert Staffan Lindberg mener at USA under Trump har blitt et elektoralt autokrati.

Trump har raskt beveget USA mot autoritær styreform, raskere enn Erdogan, Orban og Putin.

Demokratene er splittet i hvordan de skal håndtere Trumps politikk.

Globalt har demokratiet svekket seg, og USA er nå mer autokratisk enn det har vært siden 1960-tallet. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

– Hva har Donald Trump gjort med demokratiet i USA etter at han ble president igjen?

– Han har avviklet det. Min analyse er at USA ikke lenger er et demokrati. Det er nå et elektoralt autokrati. Mine gode kolleger og venner Steven Levitsky ved Harvard og Lucan Way i Toronto kaller det «kompetitiv autoritarianisme», sier Staffan Lindberg til Dagsavisen.

Lindberg er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Göteborg og hovedansvarlig forsker for V-Dem-prosjektet (Varieties of Democracy), verdens største forskningsprosjekt på demokrati. Han er også grunnlegger og direktør ved V-Dem-instituttet på Universitetet i Göteborg.

De to begrepene Lindberg viser til betyr at man har demokratiets ytre kjennetegn: Institusjonene finnes fremdeles, og i prinsippet også rettighetene og reglene, men disse har blitt undergravd så mye at man ikke har et demokrati.



V-Dem er et internasjonalt forskningsprosjekt som måler demokratiet i verdens land. Det tar for seg 600 ulike kjennetegn ved demokrati i 202 land fra 1789 og fram til i dag. Over 4.200 forskere og landeksperter bidrar i prosjektet.

– I mars gjorde vi en analyse av hva Trump-regjeringen hadde foretatt seg, og vi konkluderte med at demokratiet i USA holdt på å bryte sammen. Og siden mars har det skjedd svært alvorlig undergraving av demokratiet, sier Lindberg til Dagsavisen.



Staffan Lindberg leder V-Dem (Varieties of Democracy), verdens største forskningsprosjekt på demokrati. Foto: Johan Wingborg

– Går raskere enn under Putin



Staffan Lindberg mener situasjonen i USA ligner mye på den som var i Ungarn i 2018-19, i Tyrkia fra 2016–17 og i India rundt 2019–20.



– Steven Levitsky, som du har nevnt, har sagt at Trump beveger USA mye fortere i autoritær retning enn hva Erdogan, Orban og Putin har gjort i sine land. Deler du den oppfatningen?

– Absolutt. Det som tok Erdogan i Tyrkia, Modi i India og Orban i Ungarn 7–10 år, har Trump gjort på et halvt år. Han har brukt samme «håndbok», og har gjort omtrent de samme tingene. Det er det samme som Putin gjorde i Russland, da han startet i 1998–99. Men det går uhørt fort i USA.

– Hva gjør at Trump får avviklet demokratiet mye fortere enn hva som var tilfellet i Tyrkia, Ungarn, India og Russland?

– Det er flere grunner. Det viktigste er at han fikk fire år på å forberede seg. Trump 1.0 var veldig uforberedt. Han manglet et godt team, en klar strategi og gjorde veldig mange feil. Da fantes det også et republikansk parti med den gamle skolen republikanere som sto litt imot.

Samtidig påpeker Lindberg at USA ikke har vært et demokrati så lenge som mange tror.

– USA ble ikke et demokrati før rundt 1970, etter borgerrettighetsbevegelsen. Man kan ikke ha et demokrati og de facto ha apartheid. Sånn sett er demokratiet USA mye yngre enn hva vi tenker, mer som Spania og Portugal.

Project 2025

Nå har Trump, sikkerhetsrådgiver Stephen Miller og de andre i Trumps team fått tid til å forberede seg, og har en detaljert plan: Project 2025, utarbeidet av Heritage Foundation, ifølge Lindberg.

– Det er veldig tydelig at Trump følger den. Han som nå leder Office of Management and Budget (OMB), det viktigste kontoret i regjeringen, var en av arkitektene bak Project 2025.

Lindberg sikter til Russel Vought, en kristen nasjonalist, som har blitt omtalt som «trolig den viktigste personen i Trump 2.0».

– Under de fire årene med Joe Biden som president, har Trump tatt total kontroll over Det republikanske partiet. Han har renset ut alle som ikke er blindt lojale, eller fått dem til å gjemme seg. Det republikanske partiet finnes ikke lenger. Det er en MAGA-kult, en Trump-sekt, hvor blind lojalitet til «den store lederen» er det viktigste.

Dette betyr at Trump har kunnet komme inn i sin andre periode uten å møte motstand i partiet og i regjeringen, ifølge Lindberg.

– Han har renset ut folk som bare gjør sin jobb. Lederen for byrået for jobbstatistikk mistet jobben fordi hun presenterte tall han ikke likte.

– En MAGA-sekt

– Han har tatt over det Republikanske partiet og gjort det til en MAGA-sekt, som er blindt lojale uansett hva han gjør. Og Kongressen byr ikke på noen motstand. Han har tatt over hele den lovgivende funksjonen. Kongressen gjør ingenting. Alt gjøres gjennom presidentordre.

– Han har til og med tatt fra Kongressen budsjettmakt.

USA har kun to dominerende partier. Opposisjonspartiet Demokratene er splittet rundt hva slags strategi de skal ha overfor Trump.

– Det finnes en sterk fløy i Demokratene som mener at partiet skal sitte på hendene, og at Trump skal få ødelegge for seg selv. De forventer at det blir en reaksjon og at folk vil gjøre opprør når de ser politikken hans i praksis, sier Staffan Lindberg.

– Den andre fløyen med Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez, lengre til venstre, vil mobilisere, protestere og gjøre alt de kan i Kongressen, men disse to fløyene kommer ikke overens. Demokratene er litt lammet.

Demokratene Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) kjemper begge mot president Donald Trump. Foto: David Zalubowski/AP/NTB

Nå er det imidlertid i ferd med å bygge seg opp større støtte i partiet til sistnevnte strategi, med California-guvernør Gavin Newsom i front.

– Du forsker på akkurat dette. Hva fungerer best?

– Forskningen sier mobilisering og protest. Det er viktig å mobilisere så store deler av samfunnet som mulig, sammen med opposisjonen. Det er viktig å mobilisere akademikere, journalister og media. Det er viktig å få så bred folkelig mobilisering og protest imot som mulig.

Dette kan også styrke rettsvesenet, og gjøre at dommere, aktorer og forsvarere tør stå opp mot autoritære ledere. Det samme gjelder institusjoner og medier, understreker han.

– Katastrofalt for verden

Globalt har demokratiet blitt markant svekket de siste 25 årene. For en gjennomsnittlig verdensborger var demokratiet i 2024 på samme nivå som det var i 1985, ifølge V-Dems demokratirapport for 2025. Nedgangen fortsetter i år.



«Handlingene Trump-administrasjonen foretar seg innenlands utgjør et pågående forsøk på å styre mot et demokratisk sammenbrudd», skriver V-Dem i årets demokratirapport.

«Liberale demokratier har blitt den minst vanlige styreformen i verden, med totalt 29 i 2024», skriver V-Dem videre.

Da Dagsavisen intervjuet fredsprisvinner Maria Ressa i juni, siterte hun Staffan Lindberg på at «hvis trendene fortsetter som nå i USA, dør demokratiet denne sommeren».

– Det har nå inntruffet, slår Lindberg fast.

– Hva betyr dette for verdens liberale demokratier – inkludert Norge og Sverige?

– Det er katastrofalt for verden. Alle rundt i verden ser hva Trump gjør. Og alle land som har sterke relasjoner med USA hvor det finnes en liten «wannabe-diktator», vet at man ikke vil få represalier fra Trump om man avvikler demokratiet.

– Snarere det motsatte, kanskje?

– Ja, nettopp. Det er sannsynlig at man får et klapp på skuldra for å være «en sterk leder».

Fredsprisvinner Maria Ressa siterte Staffan Lindberg da Dagsavisen traff henne i juni. Foto: Kenneth Lia Solberg

Har kuttet demokratistøtten

– Trump har avviklet hele den internasjonale demokratistøtten som USA sto for. Det gjelder både diplomatisk, og den praktiske delen av det. USA sto for mer enn halvparten av demokratistøtten i hele verden, sier Lindberg.



Dermed står hundretusener av demokratiforkjempere og menneskerettighetsforkjempere over hele verden uten støtte, forteller han.

– Mange organisasjoner har opphørt å eksistere. I Bosnia finnes det ikke lenger et eneste nyhetsmedium som driver med kritisk, krevende journalistikk, mener Lindberg.

– Trumps autoritære styre, viser seg også med tollpolitikken. Der har han blant annet dyttet land som India inn i armene til Kina og Russland. Alliansen av demokratier i verden blir enormt mye svakere, både militært, finansielt og diplomatisk. Det ser veldig mørkt ut nå.

Putin-aktig diktatur i 2028?

– Er Trump en diktator?

– Ikke ennå. Men han oppfører seg som en, og vil åpenbart være det.

Lindberg viser til at Trump nylig leflet med at mange amerikanere kanskje kunne likt en diktator. I samme seanse understreket Trump at han ikke anser seg selv som en diktator.

– Jeg er ikke en diktator. Jeg liker ikke diktatorer, sa Trump.



Lindberg mener fakta taler for seg.

– Stephen Miller kunngjorde forrige uke at Demokratene er en ekstremistorganisasjon. Det er et påskudd til å kunne slå ned på dem, sier Lindberg.

Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Stephen Miller har kalt Demokratene for en ekstremistorganisasjon. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/NTB

– Tror du Trump vil gi fra seg makten etter presidentvalget i 2028?

– Vi får nå se om han overlever så lenge. Han er ikke ung. Men J.D. Vance og andre kan bli enda verre. På den ene siden: Forskningen viser at det er vanskelig å institusjonalisere en personkult av den typen man har bygget opp rundt Trump. Det er vanskelig å holde i live og å finne en etterfølger når «den store lederen» dør.

– På den andre siden: Trump er uhørt korrupt, sier han, og legger til at det også gjelder regjeringen, Trumps familie og hans nærmeste krets.

– Det forsvinner i nyhetsbildet, men det er utrolig mye ren korrupsjon. Jo flere ulovlige handlinger man kan tiltales og kastes i fengsel for, jo mindre vil man gi fra seg makten. Det taler imot at han skal gi fra seg makten. Men det er veldig vanskelig å uttale seg om hvordan ting ser ut i 2028.

– Men kan du si noe om hvordan USA ser ut i 2028 hvis det fortsetter som nå?

– Fortsetter det i denne retningen, med denne takten, da er USA er rent diktatur à la Vladimir Putin i 2028. Og om det holdes valg, vil de være like «meningsfulle» som valgene i Russland.

Deprimerende og mørkt

– Du har jobbet med demokrati i veldig mange år. Hvordan er det for deg personlig å se på det som skjer – både i USA, men også globalt?

– Det er uhørt deprimerende. Mørkt. Jeg og kolleger har i flere år advart mot denne utviklingen. Vi har advart om at det blir verre og verre for demokratiet, og at flere og flere land avdemokratiseres. Nå begynner endelig mange å innse alvoret – også i våre egne høyreekstreme partier og bevegelser. De er i samme familie som MAGA og flere av de autoritære partiene som har tatt over styringen rundt i verden.

– Dessverre ser vi at AfD vokser seg sterke i Tyskland, kanskje Marine Le Pens parti vinner neste valg i Frankrike. I Sverige har vi Sverigedemokraterna. De er ikke eksakt sånn, og tar avstand fra deler av dette, men de er i samme familie. Det er ytre høyre-partier som har drevet denne utviklingen i verden. Høyreekstremistiske og nasjonalistiske partier leder an den autoritære bølgen i verden.

– Demokratiet har vært på retur i 25 år. Sosiale medier og smarttelefoner har vært her i snart 20 av dem. Hvordan har de påvirket demokratiet?

– Dette har pågått i 25 år, men det har akselerert de siste ti-tolv årene. Det er veldig tydelig at partiene, bevegelsene og lederne som driver autokratiseringen i verden, de sprer desinformasjon på sosiale medier. Denne ukontrollerte ytringsfriheten anvendes for å avvikle ytringsfriheten og demokratiet.

Ytre høyre-partiet Alternative für Deutschland (AfD) har vokst seg sterkere de siste årene. På bildet: leder Alice Weidel. Foto: Odd Andersen/AFP/NTB

Mener Europa bør stå opp mot tek-selskapene

– Da sosiale medier kom var mange positive og tenkte at dette kan bli demokratiserende, og at flere stemmer kan komme til orde.

– Ja, da sosiale medier ble utviklet og smarttelefoner kom, tenkte de fleste at dette blir fantastisk bra, og en revolusjon for ytringsfriheten. At alle, ikke bare noen få redaktører og medier, kontrollerer hva som kommer ut og diskuteres. Det gode potensialet finnes der, men en enormt overveiende del av det som spres er falsk informasjon og konspirasjonsteorier. Falske nyheter som er opprørende for folk spres ti ganger raskere enn sannheten. Det har blitt et verktøy for dem som vil avvikle demokratiet, ytringsfriheten og menneskerettigheter.

Han nevner Russland, Kina, Saudi-Arabia og Iran som land som utnytter dette strategisk.

– Hva tenker du om teknologiselskapenes rolle i dette?

– Den er enorm. Noen av dem tok initiativ for å prøve å rydde opp litt. Facebook, eller Meta, etablerte et eget tilsynsråd. Flere av selskapene begynte å samarbeide om å forhindre desinformasjon rundt demokratiske valg. De lyktes man med i valget i Brasil i 2022. Men etter at Trump kom tilbake til makten, har de kapitulert for ham.

Han understreker at det er svært viktig at EU når står opp mot USA for å beholde reguleringen av tek-selskapene.

– USA tilbake på 1960-tallet

– Tar politikerne våre, i Norge, Sverige og andre europeiske land, på alvor det som nå skjer med demokratiet i USA?

– Ja, man gjør i alle fall mer nå. Det kom en endring etter Russlands ulovlige fullskalainvasjon av Ukraina. Da skjønte man at nå er det alvor, at vi kanskje må forsvare demokratiet med våpen i hånd.

– Politikerne har blitt sjokkert over Trumps framferd i USA. Jeg ønsker at man gjør mye mer for å forsvare demokratiet, men jeg forstår at man gjør avveininger for å ikke skape for mye konflikt med Trump, blant annet for å forsøke å beholde støtten til Ukraina. Det er en vanskelig balansegang.

Han synes også det er urovekkende at hans hjemland Sverige har en regjering som er avhengig av Sverigedemokraterna, og mener det finnes mange eksempler på antidemokratiske tendenser i partiet.

– I rapporten deres skriver dere at demokratiet for en vanlig verdensborger er tilbake der det var i 1985. Men hvordan er dette for USAs del?

– Ja, dette var før Trump kom til makten og avviklet demokratiet i USA. Dermed er det 350 millioner borgere til som bor i et autokrati nå, og det kommer til å påvirke dette gjennomsnittet. Det sier noe om hvor drastisk tilbakegangen for demokratiet har vært de siste 20 årene.

– Og når var USA sist mindre demokratisk enn det er i dag?

– Det var på 1960-tallet, før eller under borgerrettighetsbevegelsen. Vi har ikke data ennå for 2025, men allerede i Trumps første periode var man tilbake rundt 1974, og nå har det gått mye lengre. Man må tilbake til en periode da USA ikke var et demokrati for å finne lignende.

Dagsavisen har kontaktet USAs ambassade i Oslo for kommentar til denne artikkelen, men har til gode å få svar.

