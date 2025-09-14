Professor: – Trump fratar Kongressen makten

USAs president Donald Trump har pøst ut presidentordre i høyt tempo. Dermed undergraver han også Kongressens makt, ifølge professor. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/NTB

USAs president Donald Trump har avviklet demokratiet, erklærte professor i statsvitenskap Staffan Lindberg i Dagsavisen forrige uke.

Lindberg er hovedansvarlig forsker for V-Dem (Varieties of Democracy), verdens største forskningsprosjekt på demokrati. Han er også grunnlegger og direktør ved V-Dem-instituttet ved Universitetet i Göteborg.

Skarp advarsel