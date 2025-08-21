Prisveksten og renta skal ned, lover Støre

Trygg styring er det viktigste, mener finansminister Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre – som sier velgerne må stemme Ap om de fortsatt vil ha Støre som statsminister. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Regjeringen samlet seg torsdag for å legge siste hånd på verket for forslaget til neste års statsbudsjett.

I forkant av budsjettkonferansen møtte Støre og finansminister Jens Stoltenberg (Ap) pressen.

– Vår viktigste oppgave som skal nedfelles i dette budsjettet, er å sikre en trygg økonomisk styring som gjør at folk får tryggere økonomi, sikrer inntekten sin, og at prisveksten kan fortsette ned og renta kan fortsette ned, sier Støre.

Økonomisk vekst

Torsdag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med nye tall om den norske økonomien, som viser at veksten tar seg opp.

– Tallene viser god vekst i økonomien, gode eksporttall, og de viser også en god vekst i sysselsettingen, framholder Stoltenberg.

– Det går godt i norsk økonomi. Det skal vi ta vare på, slår Støre fast.

– Så skal vi trygge velferden. Og det betyr at vi må prioritere å bruke penger på de store oppgavene: Helse, skole, sykehus og omsorg, i stedet for usosiale skattekutt til de som har mest fra før.

Barnefamilier sliter

Torsdag kom det også en ny rapport fra Sifo som viser at barnefamilier med en inntekt på mindre enn 800.000 kroner sliter med å dekke viktige behov. Enslige forsørgere er spesielt utsatt.

Rapporten er laget på oppdrag av Unicef, som mener et bedre skattesystem kan være en del av løsningen.

– Tallene fra Sifo opptar meg veldig. Men det er verdt å merke at de er tatt opp for litt over ett år siden. Og på det året som er gått, så har det også vært forbedringer i kjøpekraften, sier Støre.

Han mener at arbeidslinjen, det vil si å få flere i arbeid, er det viktigste grepet som kan tas.

Regjeringen vil imidlertid ikke love flere skattekutt for lavinntektsfamilier.

– Men vi vil se om vi kan lage et mer rettferdig skattesystem, sier Stoltenberg.

Mer til forsvar

Etter at Nato vedtok et nytt 5-prosentmål, det vil si at 5 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) skal gå til forsvar, tidligere i år, ligger forsvaret an til å ta en større jafs av statsbudsjettet enn tidligere.

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen på Statsministerens kontor før regjeringens budsjettkonferanse torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Norge er i rute og ligger allerede over 3 prosent når det gjelder bevilgninger til rene forsvarsformål, sier Stoltenberg.

– Og så kommer vi til å lage budsjetter som gjør at vi også når det målet om å bevilge tilstrekkelige midler til ting som er tilknyttet forsvar, spesielt infrastruktur, sier han.

På spørsmål om budsjettet er innrettet for å komme mulige budsjettpartnere på rødgrønn side i møte, svarer Støre kort:

– Det vi vil legge fram for Stortinget, er et Ap-budsjett.

Advarer mot å stemme taktisk

Støre advarer også velgerne mot å stemme taktisk. Torsdag gikk flere tidligere Ap-profiler ut og anbefalte å stemme MDG for å få partiet over sperregrensa og dermed sikre rødgrønn seier.

– Hvis du ønsker at jeg skal være statsminister, så er det ett sted du skal stemme, ett parti, én lapp i den valgboden du er – og det er Arbeiderpartiet. Det er ferdig snakket, sier Støre.

(©NTB)