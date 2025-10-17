Prins Andrew slutter å bruke kongelige titler

Den tidligere prins Andrew gir fra seg alle kongelige titler fredag. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

– I diskusjon med kongen, og min nærmeste og utvidede familie, har vi konkludert med at de fortsatte anklagene mot meg distraherer arbeidet til Hans Majestet og kongefamilien, heter det i en uttalelse ifølge BBC.

Andrew sier blant annet fra seg ridderskapet og Hosebåndsordenen.

Ifølge nyhetsbyrået DPA kan hertugtittelen bare fjernes ved en parlamentslov, men Andrew vil altså ikke benytte den lenger. Han vil også formelt forbli en prins, noe han har hatt rett til siden fødselen.

Mangeårige skandaler

Skandalen rundt prins Andrew har herjet i mange år, siden Virginia Giuffre i 2011 gikk ut offentlig med historien om hvordan hun som 17-åring ble utsatt for seksuell menneskehandel av finansmannen Jeffrey Epstein og medhjelperen Ghislaine Maxwell.

Hun anklaget samtidig den britiske prinsen for et seksuelt overgrep, og sammen med saken ble det publisert et bilde av de to sammen.

I april tok Giuffre sitt eget liv. Hun ble 41 år gammel. Men før det rakk hun altså å fullføre selvbiografien «Nobody's Girl», som blir publisert tirsdag.

Den britiske tabloidavisen The Sun sier Giuffre avslører alt i boken og beskriver den som rå og sjokkerende.

Andrew nektet for anklagene, men inngikk et forlik der han betalte Giuffre 165 millioner kroner.

Nekter fortsatt

Andrew har også vært innblandet i en annen kontroversiell sak, der en kinesisk mann som hadde bånd til ham, ble anklaget for spionasje.

– Med Hans Majestets samtykke føler vi at jeg nå må gå et skritt lenger. Jeg vil derfor ikke lenger bruke min tittel eller de utmerkelsene som er tildelt meg, heter det i uttalelsen fra Andrew.

Han understreket samtidig at han fortsatt nekter alle anklager mot ham.