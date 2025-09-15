Presset Vedum fortsatt motivert for å lede Senterpartiet

Vedum møtte pressen mandag ettermiddag etter et flere timer langt oppvaskmøte i sentralstyret.

– Jeg er veldig motivert for å lede partiet, både når det er litt medgang og når det er litt motgang, sa Vedum til pressen etter møtet.

Partiet fikk 5,6 prosent av stemmene i valget, og stortingsgruppa sitter nå igjen med ni stortingsrepresentanter de neste fire årene, en nedgang på 19 mandater fra 2021.

Senterpartiet har aldri før hatt færre stortingsrepresentanter innvalgt, og partiet er nå Norges femte største parti.

Annonse

Satte ned evalueringsutvalg

Et utvalg er nedsatt for å evaluere valgkampen og resultatet. Arbeidet ledes av stortingsrepresentant Ivar Prestbakmo fra Troms, som også sitter i sentralstyret. Med seg får han blant annet fire lokalledere.

Utvalget har frist til 29. januar med å legge fram sin rapport. Evalueringen vil bli offentliggjort.

– Ja, det vil den bli. Partiet er stort, og det er så mange personer som skal kunne gi innspill, så det er naturlig at det er offentlig, sa Vedum.

Annonse

Flere Sp-stemmer krever hans avgang

Allerede på valgkvelden gjorde Vedum det klart at han akter å fortsette som partileder. Men misnøyen mot ham begynner å boble opp internt i partiet etter det dårlige valgresultatet, viser en meningsmåling NorgesBarometeret har gjennomført for VG.

54 prosent svarer «ja» på spørsmålet om Vedum bør gå av, mens 28 prosent sier «nei» og 17 prosent «vet ikke». Totalt 226 representanter svarte på undersøkelsen. Det tilsvarer om lag 15 prosent av partiets kommunestyrerepresentanter.

Ordfører Erling Iversen i Åfjord kommune er blant dem som mener Vedums lederskap må vurderes.

Annonse

– Vi har hatt to valgresultat nå, både forrige kommunevalg og valgresultatet nå, som viser at vi kanskje må se på lederen, sier han til TV 2. Iversen trekker fram elektrifiseringen av Melkøya som en sak der Sp-ledelsen fremsto vinglete.

Fylkesledere vil gi Vedum frist

Fylkesledere gir Vedum en frist til landsmøtet i 2027 for å snu oppslutningen, skriver Nationen. 13 av 17 fylkesledere har svart på avisens henvendelse, og flere av dem tar til orde for at det settes en frist for om Vedum skal kunne fortsette.

I tillegg sier flere av fylkeslederne at det er på tide at Senterpartiet går tilbake til en blokkuavhengig posisjon, i stedet for å stå så tydelig på rød-grønn side.

Annonse

Vil ikke svare om 2027

Selv om Vedum avviste at det er aktuelt å ta opp lederspørsmålet nå, ville han heller ikke svare tydelig på om han vil stille til gjenvalg som partileder ved neste landsmøte. Han gjentok i stedet at han er motivert til å lede, både i medgang og motgang.

– Nå er det litt motgang, så får man bare jobbe på og stå på. Nå skal vi jobbe som lag, for partiet er til sjuende og sist et stort lagarbeid, sa han.

Hva som gikk galt for Senterpartiet i valget, er sammensatt, oppsummerte Vedum, men han trakk fram kraftpolitikken som en hovedårsak. Vedum pekte på at oppslutningen falt fra sommeren 2021 til 2022, og at nivået har ligget stabilt siden.

Annonse

Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl trekkes fram som den foretrukne arvtakeren til Vedum i VGs undersøkelse. Hun får støtte fra hele 58 prosent av Sps kommunerepresentanter, mens Erling Sande får 19 prosent. Mehl ble ikke valgt inn på Stortinget og har selv sagt at hun vil ta en pause fra politikken.