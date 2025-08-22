Stortingspresident Masud Gharahkhani hjemme i Drammen.

Han og familien drømte om å komme til solfylte California og Los Angeles. Men endte opp i minus 22 grader på Fornebu.

Fra terrorregimet i Iran, til å bli nummer to, etter kongen, i Norge, har det vært en lang reise for stortingspresident Masud Gharahkhani.

– Vi måtte flykte fra Teheran da jeg var fem år gammel, sier Masud Gharahkhani, før vi lar den delen av historien ligge litt.

Nå, en fredag midt i valgkampen, har stortingspresidenten hengt presidentdressen i skapet, tatt på seg hjemmeantrekket jeans og piquetskjorte, og tar imot Dagsavisen hjemme på terrassen i Drammen.

