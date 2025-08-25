Preget Støre besøkte dødens boligblokk

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker stedet i Kyiv hvor en ni etasjers boligblokk kollapset natt til 1. august, under et voldsomt angrep i den ukrainske hovedstaden der over 30 mennesker mistet livet. Heiko Junge / NTB

En tydelig preget statsminister Jonas Gahr Støre besøkte mandag boligblokken som natt til 1. august ble rammet av et russisk angrep. Over 30 mennesker ble drept, blant dem barn. 159 mennesker ble såret. Angrepet var et av de dødeligste i Kyiv hittil i år.

– Vi er jo i et boligområde som kunne vært i en norsk by. Og det bringer jo overskriftene fra krigens grusomheter så tett på som det er mulig, sier Støre til NTB.

Ukrainas innenriksminister Ihor Klymenko (i midten) og Andrij Danyk, sjef for den ukrainske redningstjenesten (t.h.) orienterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om boligblokka som ble rammet av et russisk angrep natt til 1. august. Angrepet var et av de dødeligste i Kyiv i år. Foto: Heiko Junge / NTB

Blokka ligger i det som var et fredelig boligstrøk i Sviatoshynskyj-distriktet i den ukrainske hovedstaden. Boligblokker på rekke og rad langs gater med grønne trær. Og midt blant dem en bygning der store deler er borte og der halve rom står gapende igjen. I en etasje ser vi en bokhylle og en plakat, mens resten av rommet er borte. I en annen etasje har det en gang vært en stue og et soverom.

– Du ser jo gatene, ser inn i folks privatliv, folks hverdagsliv. Knust. Du ser personlige eiendeler som aldri igjen skal bli brukt for det de var ment til. Og det synker jo et sånt dypt alvor og fortvilelse i meg. Fordi det du kjenner på, er vilkårligheten, sier statsministeren.

På andre siden av gaten har noen satt opp bilder av mange av de drepte og lagt ned bamser, lys og blomster. Støre la ned en bukett gule blomster og ble stående lenge og betrakte det midlertidige minnesmerket.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var tydelig berørt av det han fikk se. Foto: Heiko Junge / NTB

Typisk metode

Andrij Danyk, sjef for Ukrainas redningstjeneste, forteller at angrepet natt til 1. august var et typisk angrep fra russisk side.

– Først sender de droner, og folk går i tilfluktsrom mange steder i byen. Dette skjedde på kvelden, og etter en stund, når folk har kommet hjem igjen og lagt seg for kvelden, så kommer rakettene, forteller han til NTB.

Ifølge Danyk rammer russiske angrep bevisst ukrainske redningsmannskaper, politi og ambulansearbeidere. De som først kommer til stedet. Hundrevis av redningspersonell er drept eller såret siden invasjonskrigen startet, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) legger ned blomster ved stedet i Kyiv hvor en ni etasjers boligblokk kollapset natt til 1. august, under et voldsomt angrep i den ukrainske hovedstaden der over 30 mennesker mistet livet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Redd hele tiden

35 år gamle Sergej bor i en av naboblokkene til den som ble ødelagt. Blokka står fortsatt, men vinduene er blåst inn og vegger delvis knust. Han viser fram bilder av soverommet sitt, der sengen er full av glasskår og murbiter.

Han forteller om frykten som kommer hver natt.

– Vi er redde, hele tiden. Vi vet ikke når neste angrep kommer, sier han lavmælt til NTB.

For angrep som dette er langt fra unikt. Alarmen går og russiske droner og raketter kommer hver natt i både i Kyiv og mange andre steder i landet. Og de rammer ofte vilkårlig på grunn av upresise droner.

Bamser og blomster rammer inn bilder av noen av de som ble drept i angrepet. Foto: Heiko Junge / NTB

Støre står stille og ser opp mot den ødelagte blokka.

– Fire forskjellig tapeter, fire forskjellige liv som er revet bort, sier han sørgmodig.

– Dette er uttrykk for den terrorkrigen Russland fører her. Natt etter natt våkner vi til overskriften om at det har vært nye angrep. Dette er det det handler om. Så det er viktig at vi ser det, sier Støre.