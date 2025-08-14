Pollestad vil stoppe milliongaver til partiene

Geir Pollestad (Sp) uttrykker bekymring for at politikk kan bli påvirket av store pengegaver. Fredrik Varfjell / NTB

Stortingspolitikeren foreslår å stramme inn reglene for hvor mye penger personer, bedrifter og organisasjoner kan gi til politiske partier, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det sitter en håndfull folk med mye penger, og behandler valgkampen som et strategispill. De plasserer penger etter hva som passer sin strategi, sier Pollestad.

Han foreslår at bedrifter og privatpersoner maksimalt kan gi 10.000 kroner til et parti, mens organisasjoner maksimalt kan gi 100.000 kroner til et parti.

– I dag sitter det givere som egentlig vil ha Sylvi Listhaug som statsminister og plasserer 10 millioner i KrF i håp om å få dem over sperregrensen, sier han.

– Fortsetter denne utviklingen, er jeg redd for at få rike personer vil avgjøre valget i mye større grad enn i dag, fordi markedsføring og reklame har en enorm påvirkningskraft. Det er store beløp i omløp.

Den tidligere landbruksministeren frykter også at partier kan føle seg forpliktet til å gjennomføre politikk de ellers ikke ville gjennomført fordi de har fått store pengegaver.