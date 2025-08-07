Politistasjon i Oslo med null besøkende – Vedum slår tilbake

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Else Marie Rødby fra Akershus Sp utenfor Sentrum politistasjon – som ikke tar imot besøkende uten avtale. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

– Her, på Sentrum politistasjon i Oslo har de null besøkende. Men det er jo ingen med vettet i behold som sier at man skal legge den ned for det om. Politifolkene her gjør jo en viktig jobb! sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

I sommer har det rast en debatt om politikontor i distriktene. Ifølge VG har de 20 nyåpnede politikontorene som Senterpartiet og Arbeiderpartiet opprettet, få besøkende og få anmeldelser.

Høyres Peter Frølich har kommentert opplysningene, og kalt det «nisselue-politikk». Frp-leder Sylvi Listhaug har kalt det «hinsides fornuft».

Nå slår Sp-lederen tilbake.

– Det er blitt kjørt en kampanje mot nærpolitiet. Frp og Høyre gjør alt de kan for å rakke ned på det. Og et av argumentene de bruker, er at det er ingen som besøker stedene, men målet har aldri vært antall besøk, det har vært å ha politi nær folk i hele Norge, sier Vedum.

Ønsker nærpolitiposter

Han mener at saken er blitt framstilt på en «latterlig måte» av sine politiske motstandere.

– Budskapet har vært at om bare politistasjonen har besøk, så er det et bra sted, sier Vedum.

Sp-lederen har tatt med NTB til Sentrum politistasjon i Oslo. Stasjonen har ikke lenger publikumstjenester og er kun åpen for folk som er kalt inn til avhør eller tilsvarende.

– Vi sier jo ikke at vi skal legge den ned for det om. For vi ønsker også å ha politiet på ulike steder, og vi ønsker å ha nærpolitiposter rundt i Oslo. Derfor var også et av de 20 tjenestestedene vi åpnet, på Mortensrud på Oslo øst.

Vil ha tilstedeværelse

Med på tur i Oslo sentrum er også Else Marie Rødby, som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Senterpartiet og er andrekandidat i Akershus.

– Konteksten er jo at vi har opprettet 20 nye tjenestesteder. Solberg-regjeringen la ned 125. Og så greier man å lage så mye styr ut av de 20 nye, hvor vi mener vi har fått mye for pengene, sier hun.

Og fortsetter:

– Det viktigste er jo ikke at luka er åpen. Det er den geografiske tilstedeværelsen og kjennskapen til stedet. At politifolkene vet hvilke skoler det er narkotikaomsetning på, at de vet om det er kriminelle nettverk som er i ferd med å etablere seg. At de kjenner miljøet.

Reagerer på «måleenhet»

Rødby reagerer på «måleenheten» som er blitt lagt til grunn.

– Er det antall besøk på det fysiske kontoret som er illustrerende for om en politistasjon virker eller ikke? Skal alle politistasjoner i hele Norge måles på den måten? Hvor mange politistasjoner da er det som ikke har livets rett i logikken til Høyre og Frp? spør hun.

Vedum viser til at han nylig var og besøkte politistasjonen i Rakkestad , ett av de 20 stedene som er nyåpnet.

– Der har de 10-20 besøk i uken. Ut ifra den logikken som Høyre og Frp har kjørt i sommer, så er den jo langt viktigere enn denne stasjonen i Oslo.

Mye aktivitet

Bak Sp-lederen er det mye aktivitet, og ansatte går inn og ut av Sentrum politistasjon. Utenfor står det flere politibiler.

– Jeg mener Rakkestad er viktig, men selv ikke jeg mener at det er viktigere enn denne politistasjonen sier Vedum.

Han mener at det viktigste er at Sp-Ap-regjeringen også tilførte penger til nye politistillinger da kontorene ble opprettet.

– Vi har styrket distriktsområdene med flere politistillinger. Det ønsker vi også i neste stortingsperiode, å ha enda flere politistillinger rundt omkring på store og små steder. Poenget til Senterpartiet er at vi mener at vi må ha mer politi i hele Norge.