Politisk høst under tung koronaskygge

Både i Norge og Europa går smittetallene nå i feil retning. Etter en rolig sommer har mange nordmenn nå blitt smittet av koronavirus på ferie med Hurtigruten, i festlige lag eller på utenlandsreiser.

Hvis trenden fortsetter, vil arbeidet i regjeringen og på Stortinget også i høst bli sterkt preget av korona:

* Arbeidet med å overvåke situasjonen og jobbe med tiltak vil måtte pågå kontinuerlig og legge beslag på store ressurser i regjeringsapparatet.

* En ny smittebølge vil kunne få store konsekvenser for økonomien og budsjettarbeidet for neste år.

* Øvrige politiske saker kan måtte nedprioriteres, utsettes eller avlyses.

Nok et koronabudsjett

Milliardene satt løst i vår i håndteringen av pandemien, og situasjonen for norsk økonomi er svært usikker. Det skyldes redusert aktivitet innenlands, koronatrøbbel hos våre handelspartnere og lav oljepris.

Finansdepartementet jobber med nye anslag over koronakostnadene i neste års statsbudsjett, som legges fram 7. oktober. I budsjettet må det tas høyde for nye massive utgifter ved en ny smittebølge.

Og selve budsjettprosessen blir ventelig alt annet enn enkel: Frps exit i januar etterlot regjeringen i mindretall og vil selge seg dyrt i høstens budsjettforhandlinger.

Samtidig står Norge midt oppe i en arbeidsledighetskrise, og onsdag møter finansminister Jan Tore Sanner (H) partene i arbeidslivet for et statusmøte. Der kommer forlenget permitteringsperiode til å bli drøftet – både LO, NHO og opposisjonen har krevd at koronapermitterte må kunne forbli permittert i 52 uker.

Rotevatn favoritt

Koronautbruddet tvang flere partier til å utsette sine landsmøter i vår, men 26.–27. september blir det avklart hvem som etterfølger Trine Skei Grande som Venstre-leder.

I motsetning til Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø har Sveinung Rotevatn for lengst lansert sitt kandidatur. Men hvilken trio valgkomiteen i midten av august vil presentere i sin innstilling, er uklart.

11. september blir olje- og energiminister Tina Bru applaudert inn som ny Høyre-nestleder på et nedskalert landsmøte.

Langt større spenning er det knyttet til om tidligere Ap-nestleder Trond Giske blir valgt til ny fylkesleder i Trøndelag Ap på årsmøtet 29. august.

Trygdeskandale og Tangen-høring

Den politiske høsten startet med et smell sist uke da utvalget som har gransket trygdeskandalen, kom med sin sterkt kritiske rapport.

Saken får et etterspill i Stortinget i høst, først i form av en redegjørelse fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og deretter behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Og allerede mandag må sentralbanksjef Øystein Olsen stå skolerett i Stortinget når finanskomiteen holder høring for å grave dypere i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Saken skal avgis 21. august.

Klima og forsvar

I høst skal regjeringen dessuten legge en ny klimaplan for de neste ti årene. Planen er en oppfølging av rapporten Klimakur 2030, som inneholdt tiltak for å få til en halvering av utslippene i såkalt ikke-kvotepliktig sektor innen 2030.

Samtidig må forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) innen 15. oktober komme med et nytt forslag til langtidsplan for Forsvaret, som han i vår fikk i retur fra Stortinget.

Med vel ett år igjen til stortingsvalget vil meningsmålingene få stadig større oppmerksomhet utover høsten. «Den lange valgkampen» sparkes i gang med partilederdebatt i Arendal torsdag.

