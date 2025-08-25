Politimesteren i Oslo: Vi har ikke lyktes når en ung kvinne på tragisk vis mister livet

Politimester Ida Melbo Øystese holdt en pressekonferanse sammen med PST om Kampen-drapet på politihuset på Grønland i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

– Selv om vi har samarbeidet godt, jobbet med ulike tiltak og fulgt våre rutiner, så har vi jo ikke lyktes når en ung kvinne på tragisk vis mister livet, sa politimester Ida Melbo Øystese i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse sammen med PST mandag.

Den avdødes familie krever ifølge Øystese at etterforskningen må gi svar på hva som faktisk skjedde, samt hvordan det kunne skje og om det kunne vært unngått.

– Det tar vi på største alvor. Vi kommer også til å gå gjennom alt vi har gjort i saken for å undersøke om det var noe vi kunne ha gjort annerledes for å redde hennes liv, sier Øystese.

– Veldig vanskelig å vite

Øystese ønsker ikke å kommentere hvorvidt institusjonen burde tatt andre grep i bemanningen rundt den siktede 18-åringen.

– Jeg tror det er viktig å huske på at dette var jo bekymringer som vi hadde, som var moderate. Det er også veldig vanskelig å vite når det går fra å bare ytre seg til å faktisk begå en voldshandling, sier Øystese til NTB, og understreker at politiet har delt denne informasjonen hele veien.

Hun understreker samtidig at det er mange som har slike holdninger, men at det er ytterst få som faktisk gjennomfører disse handlingene. Det er dette arbeidet som er utfordrende, mener Øystese.

– Jeg tror at vi må ha tett oppfølging, og at vi må jobbe godt sammen og fortsette å jobbe sånn som vi gjør. Og så må vi gå gjennom denne saken og se om det er noe vi kan lære av.

Terrorsiktet

18-åringen er siktet for drapet på Tamima Nibras Juhar (34), som ble drept mens hun var på jobb på et hybeltiltak tilknyttet barnevernet natt til søndag. Den siktede mannen bodde på hybeltiltaket.

Mannen er også siktet etter terrorbestemmelsen i straffeloven, opplyste politiet mandag.

Ifølge politiet hadde 18-åringen til hensikt å skape frykt. Han skal også ha gitt uttrykk for intensjoner om å skade flere personer.