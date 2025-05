Ap og Høyre avviser forslag om ultraprosessert mat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forslag fra Senterpartiet og Rødt, med krav om bedre merking av ultraprosessert mat, behandles i Stortinget i starten av denne uka, omtalte Nationen i helgen.

Forslaget vil ikke få flertall. Verken Arbeiderpartiet eller Høyre vil støtte dette forslaget nå, opplyser de to partiene til Dagsavisen. Lene Westgaard-Halle (H) i Stortingets næringskomité savner spesielt én ting for å kunne støtte forslag om merking.

– Først og fremst trenger vi en klar definisjon på hva «ultraprosessert» mat er. For eksempel defineres matvarer som grovt knekkebrød og leverpostei i dag som ultraprosessert. Derfor er det utfordrende å skulle stemple alle disse matvarene som usunne, sier Westgaard-Halle, som mener det er det Rødt og Sp legger opp til i sine forslag.

Det finnes, også ifølge Mattilsynet, ikke en universell og samlende definisjon av ultraprosessert mat per i dag (se faktaboks lenger ned i saken).

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) vil ikke støtte merking av ultraprosessert mat i butikkene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB (Ole Berg-Rusten/NPK)

Ap: – Til nytte, ikke forvirring

Også Ap er avvisende til forslaget om merking av ultraprosessert mat.

– Ap kommer ikke til å støtte forslaget fra Sp, sier landbrukspolitisk talsperson og medlem av næringskomiteen, Solveig Vitanza (Ap) til Dagsavisen.

– Ap er opptatt av at forbrukerne kan ta opplyste valg når de står i butikken, og vi har allerede mange gode merkeordninger som «Nyt Norge», «Økologisk» og «Nøkkelhullsmerket», som skal hjelpe forbrukerne å velge sunne matvarer i butikken. Vi må til enhver tid vurdere antall merkeordninger og at de virker til nytte og ikke til forvirring for forbrukerne, sier Vitanza.

Hun forklarer videre at Ap vil støtte seg på faglige råd, og viser til at Helsedirektoratet tidligere har uttalt til NRK at det ikke er formålstjenlig å merke produkter basert på i hvilken grad de er foredlet eller prosessert, da det ikke alltid har en sammenheng med hvor sunn maten er.

– For Ap er det viktig at det norske matsystemet skal levere nok, trygg og sunn mat til den norske befolkningen. Her bidrar det norske landbruket med sunn og god mat med minimal bruk av antibiotika, mener Vitanza.

Høyre: – Enklere å handle sunn mat

Bak forslagene fra Sp og Rødt står Jenny Klinge (Sp) og Geir Jørgensen (R).

– Vi er nødt til å gi forbrukerne bedre informasjon slik at de kan ta gode valg i butikken, sier Jørgensen til Nationen.

Han påpeker i tillegg overfor samme kilde at det er mye tungt industrielt bearbeidet mat i kostholdsvalgene til folk med dårlig økonomi, og betegner problemstillingen som et klassespørsmål. Klinge på sin side, trekker fram at vi trenger fett og protein fra norsk landbruk for å bygge kroppen vår.

Til samme avis påpeker ernæringsbiolog Marit Kolby at ekte mat fortrenges av ultraprosessert mat, som hun lenge har advart mot. Hun ber industrien om å tilpasse seg.

Høyre, som Ap, ønsker også sunn mat lett tilgjengelig, i likhet med Sp og Rødt, men vil ikke forhaste seg med merking av produktene i butikkhyllene.

– Det viktigste er at vi politikere gjør det enklere og billigere å handle sunn og god mat. Så får vi vurdere hvilke merker vi framover skal legge til dem som allerede brukes på matvarer i dag, sier Westgaard-Halle til Dagsavisen.

Helserisiko

Etter stadig flere studier på ultraprosessert mat de siste årene, med alarmerende resultater, viste en større samarbeidsstudie i vår en direkte sammenheng mellom ultraprosessert mat og hele 32 ulike helserisikoer. Deriblant høyere risiko for kreft, hjertesykdom, diabetes type 2, dårligere psykisk helse og tidlig død.

Erik Kristoffer Arnesen, doktorgradsstipendiat ved avdeling for ernæringsvitenskap ved UiO, har tidligere opplyst til Dagsavisen at norske undersøkelser viser at rundt 50 prosent av varene nordmenn kjøper i matbutikken er ultraprosesserte.

– Men det aller meste av det er drikkevarer som brus og lignende, samt også alle typer brød og yoghurt. Så det er usikkert om den er så presis den klassifiseringen, og det er vanskelig å måle, sa Arnesen.

Ultraprosessert mat

Det finnes ikke en universell og samlende definisjon av ultraprosessert mat per i dag. Flere systemer klassifiserer maten ut fra grader av bearbeidelse, og i alle disse systemene blir ultraprosessert mat definert på ulike måter.

Det mest kjente systemet heter NOVA, og beskriver ultraprosessert mat etter blant annet disse kriteriene:

Ingredienser som for det meste brukes av industrien.

Råvarer som er brutt ned og deretter satt sammen igjen.

Tilsatt sukker, fett og salt, ofte i kombinasjon.

Kilde: Mattilsynet

