Myrseth om Trumps toll-fest: – En belastning for norsk næringsliv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

USA har varslet kunngjøring av en rekke nye tollsatser mot flere av sine viktigste handelspartnere 2. april. På det Trump kaller «frigjøringsdagen» skal supermakten bli mindre avhengig av utenlandske produkter. Onsdag kveld norsk tid er det ventet at Trump vil legge fram sine planer for de såkalte «straffetollmurene».

– Vi vet ikke så mye om hva dette vil innebære enda. Det viktigste er å pleie vennskapet vi har med våre allierte, men også snakke godt med USA. Hvorfor? Fordi dette handler om tusener av arbeidsplasser i Norge. Hver femte bedrift i Norge er avhengig av eksport. Vi er en liten økonomi, og tilgang på markeder er avgjørende. Vi er avhengig av tilgang til EUs indre marked, men også av USA. Vi er nødt til å stå opp for en regelbasert handel.

Det sa næringsminister Cecilie Myrseth (AP) under arrangementet Politisk Pub onsdag.

På scenen på Harlem Bar på Youngstorget satt Myrseth sammen med Dagsavisens kommentator og ordstyrer Kjell Werner. Samtalen var tidvis lystig og uformell, da deler av samtalen dreide seg om Arbeiderpartiets 70. landsmøte, som avholdes fra 3. til 5. april. Mye av samtalen var imidlertid også alvorstynget, som en konsekvens av internasjonale forhold og dyrtid.

Donald Trumps tollsatser er ventet å ramme alt fra mat og drikke til teknologi og råvarer. Trump-regjeringen selv omtaler dagen med slagordet «Make America Wealthy Again.»

– Trumps såkalte «frigjøringsdag» vil kaste verdensøkonomien inn i totalt kaos og legge kostnaden på vanlige amerikanere, sa den amerikanske senatoren Peter Welch (Demokratene) fra Vermont ifølge CNBC onsdag.

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)

– Belastning for norsk næringsliv

Trump har tidligere snudd i siste øyeblikk om tollbeslutningene den amerikanske regjeringen ønsker å innføre. Tidligere har den amerikanske presidenten for eksempel bestemt seg for å både kutte og utsette tollmurer mot Canada og Mexico, ifølge AP News.

Detaljene i hva som vil skje i USA senere onsdag er ukjent. Næringsminister Myrseth sa til Dagsavisen etter arrangementet onsdag at det er viktig å være på ballen.

– Trump-administrasjonen har jo snudd ganske snarlig før. Hvordan tilrettelegge en varig respons når ting kan endre seg fra dag til dag? Må vi kunne snu like fort i slike spørsmål om tollmurer?

– Det absolutt viktigste for oss akkurat nå er å få oversikt over hva som er i denne pakken de har varslet i flere uker. Innholdet kommer vi til å være nødt til å forholde oss til enten vi vil det eller ikke, for det kommer til å påvirke norske bedrifter og lokalsamfunn rundt om i hele landet, sier Myrseth.

– Så er det selvfølgelig en krevende situasjon når ting endrer seg så fort. Det er mye vi ikke vet, og mye som er usikkert. Det er en belastning for norsk næringsliv. Vi har tett dialog med næringslivet om dette, fortsetter hun.

– Hva tenker du om begrepet straffetoll? Driver vi med straffetoll med beskyttelse av vår jordbruksnæring?

– Nei. Det er 100 prosent innafor i WTO-regelverket at man har mulighet til å beskytte egen matproduksjon. Det er ikke en særnorsk ting å gjøre, og det er mange andre som gjør det samme. Noen prøver å gjøre et poeng ut av det, men dette er noe Norge har gjort i lang tid på tvers av flere regjeringer. Å gjøre politiske poenger av knollselleri eller isbergsalaten, som Høyre har prøvd de siste dagene, det blir for billig. Vi skal ha trygg matforsyning i hele landet også i denne tiden som er, og i tiden fremover, mener Myrseth.

Myrseth tok også en rekke spørsmål fra salen onsdag. (Eivind Tangen)

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)

Handelsbalanse

Donald Trump er opptatt av handelsbalanse, og har gjort det til en hjertesak å ikke være i såkalt handelsunderskudd, skriver blant annet den amerikanske tenketanken Council on Foreign Relations. Kort forklart vil det si at den amerikanske presidenten ønsker å eksportere mer enn det USA importerer.

Myrseth mener Norge og USA har et balansert handelsforhold, men at mye av handelen skjuler seg gjennom import og eksport av for eksempel råvarer, som blir raffinert og solgt videre mellom Norge og USA med andre land som mellomland.

– Tror du den amerikanske regjeringen kjenner godt til de litt mer detaljerte punktene rundt dette?

– Over tid har det vært en veldig god handelsbalanse mellom Norge og USA, så det er vi trygge på at stemmer, sier Myrseth.

– Og er du sikker på at USA også kjenner til dette?

– Jeg håper jo det. Det er litt andre måter å regne både import og eksport på mellom de ulike landene, men vi mener balansen er god og har vært det over tid.

Les også: Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet

Les også: Musk er ikke den første: – Trakk i trådene bak presidenten