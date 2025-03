Høyre ønsker nytt utvalg som skal se på sykelønna

Høyres landsmøte på Gardermoen vedtok å sette ned en sykelønnskommisjon.

Målet er å finne årsaker til sykefraværet og hvorfor folk ikke kommer raskere tilbake i jobb.

Det ligger her også at man skal evaluere sykelønnsordningen, og vurdere endringer i denne, men i samråd med partene.

Ap og LO forvirret

Staten er allerede del av en slags sykelønnskommisjon.

Partene i arbeidslivet og regjeringen ble i den nye IA-avtalen enige om å bruke 2025 og 2026 på en bred kunnskapsinnhenting om sykefraværet, for å finne tiltak for å få det ned.

Det er derfor uklart for arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) hva en ny sykefraværskommisjon skal gjøre.

– Jeg registrerer at Høyre nå åpner for å endre på sykelønnsordningen. Det forsterker frykten jeg har for at en regjering Høyre deltar i vil kutte i sykelønna. Sykdom kan ramme oss alle, og sykelønna er en viktig del av folks trygghet for egen inntekt. Derfor er Arbeiderparti-regjeringa en garantist for at folk skal ha full lønn under sykdom, sier Brenna.

Hun minner også om at Høyre før valget i 2013 lovte ikke å røre sykelønnsordninga, men foreslo likevel i budsjettet for 2015 endringer som svekket ordningen ved å heve inngangen til ordningen.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad, synes det er merkelig at Høyre ikke viser til IA-avtalen og den brede kunnskapsinnhentingen som det legges opp til der.

Han mener en uklar holdning fra Høyre i forhold til sykelønnsordningen er en god valgkampsak for Arbeiderpartiet og LO.

Høyres plan

Slik forklarer Henrik Asheim behovet for en slik kommisjon:

– Vi synes det er bra at IA-avtalen nå sier at partene i arbeidslivet skal se på hvordan man kan få ned det høye sykefraværet. Det er likevel ikke noe i veien for at en ekspertgruppe kan se på hvorfor sykefraværet er så høyt, og hvordan det er mulig å få det ned. Blant annet er det ubesvarte spørsmål i dag om hvilken betydning long-covid etter pandemien har slått inn. Et annet spørsmål er hvorfor det ofte tar så lang tid for syke og komme seg tilbake i jobb.

Freder sykelønna

Asheim sier at Høyre ikke vil røre ved utbetalingene til syke.

– Formuleringen vår er tydelig på at utbetalingen av sykepenger til arbeidstakere skal fortsette som i dag. Eventuelle andre endringer i sykelønnsordningen skal gjøres i samråd med partene. Dette er det samme som LO har ment og det synes jeg rett og slett at de bør gi anerkjennelse til Høyres landsmøte for. Selv om det er valg til høsten, sier Asheim.

Flere fylkeslag og Unge Høyre foreslo kutt i sykepenger i forkant av landsmøtet.

Høyres landsmøte gjorde likevel klare vedtak på at utbetaling av sykelønn ikke skal endres.

• Det skal fortsatt gis sykepenger opp til 6G (744 168 kroner) som i dag.

• Et forslag om å stryke dette punktet på landsmøte ble avvist med stort flertall.

• Et forslag om å innføre moderate egenandeler ved sykdom ble også avvist.

Kuttkommisjon

Høyre foreslår flere kommisjoner.

Partiet vil ha en kommisjon som skal gjennomgå offentlig sektor med tanke på å redusere kostnader og begrense sløsing i offentlig sektor.

Målet er det Høyre kaller en bedre, mer effektiv og slankere offentlig sektor.

– Vi er nødt til å redusere pengebruken. Det oljekorrigerte underskuddet vårt i fjor var på over 400 milliarder kroner. Sagt på en annen måte: hadde vi vært svensker uten et oljefond, hadde vi måttet kutte 400 milliarder kroner bare for å komme i balanse, sa talsperson for forslaget, Anna Molberg, på Høyres landsmøte.

– La oss gå til valg på mindre sløsing og mer til forsvar, skole, lavere helsekøer og skattelettelser, var hennes bønn til landsmøte.

